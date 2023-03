Marc Coucke en ex-profvoetballer Tom De Sutter bouwen samen aan padelimperium: “We hebben grote ambities”

Dat Marc Coucke investeert in de vrijetijdsindustrie is met projecten als onder meer Pairi Daiza, Adventure Valley in Durbuy en SnowWorld in Landgraaf al geen geheim meer. De Oost-Vlaamse zakenman stort zich nu ook volop op padel, de sport die als een sneltrein aan populariteit wint. Twee jaar nadat Coucke Padelworld boven de doopvont hield, heeft hij nu met Arenal – het bedrijf dat Tom De Sutter samen met zijn jeugdvriend Mattias Van Holm oprichtte – een partner gevonden om de positie van marktleider in de Benelux blijvend te veroveren.

Marc Coucke sloeg zelf ook een balletje — © lvdw

In het Nederlandse Kerkrade, dicht bij de Duitse grens, werd de negende padelclub van Arenal – Padelworld verdwijnt – voorgesteld. “Padel is een sport die enorm in opgang is en als ondernemers willen wij het marktleiderschap consolideren”, zegt Coucke daarover. “Met op dit moment 60 velden in gebruik voelen we dat er nog veel uitbreiding mogelijk is. Tot waar we met Arenal zullen reiken, is voorlopig nog niet duidelijk. We gaan het stap voor stap doen.”

Coucke hoofdaandeelhouder

Coucke is de hoofdaandeelhouder, maar de knowhow komt van Tom De Sutter die in samenwerking met Mattias Van Holm al in 2015 zijn eerste padelclub in Brugge stichtte. Intussen heeft hij er, de clubs in het Nederlandse Hoogerheide en Kerkrade inbegrepen, al negen in volledig beheer. Een tiende in Lommel is in aantocht. Met Tomaspor zorgt Arenal ook voor de constructie van padelvelden die per stuk 40 à 50.000 euro kosten.

“We hebben grote ambities”, aldus De Sutter die van een uiterst geslaagde reconversie na zijn professionele voetballoopbaan kan spreken. “Zo willen we naar een systeem waar je als lid van één van onze clubs ook op andere banen van onze club in andere steden kunt spelen als je dat wil.”

Met de Beaulieu International Group (BIG), de wereldleider in een waaier aan vloerbekledings- en materiaaloplossingen, werd dan weer een samenwerking aangegaan voor het kunstgras waarop de padelwedstrijden worden afgewerkt. “Ook onze ambities zijn niet min”, zegt Pol Deturck, CEO van BIG. “Spanje, Italië en Zweden zijn op dit moment de landen waar het meest aan padel wordt gedaan. België en Nederland volgen. In grote landen als Duitsland, Frankrijk en zelfs de Verenigde Staten zijn de beoefenaars nog beperkt. Daar zien we grote mogelijkheden.”

Bescheiden

Het lijkt er sterk op dat Tom De Sutter na een carrière die liep langs Cercle Brugge, Anderlecht, Club Brugge, Bursaspor, Lokeren, KV Oostende en FC Knokke aan een nieuwe knappe loopbaan bezig is.

“Ik heb mijn humaniora afgemaakt, maar wegens mijn profcarrière mijn verdere studies niet afgemaakt”, aldus De Sutter. “Het enige wat ik nog bijstudeerde was een week people management. Met mijn jeugdvriend Mattias heb ik evenwel een uitstekende strateeg die de juiste beslissingen neemt.”

“Net zoals in zijn voetballoopbaan is Tom veel te bescheiden”, reageert Mattias Van Holm. “Zijn inbreng is veel groter dan hij wil laten blijken.”