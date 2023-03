DE INSIDER. Onze vrouw in de overbevolkte gevangenis: “Het is echt schrijnend”

Het personeel van de Antwerpse gevangenis in de Begijnenstraat weigert nieuwe gevangenen binnen te laten. Want de gevangenis zit overvol. Dat zag onze journalist Maaike Floor met haar eigen ogen. “Het toilet staat gewoon in de kamer waar ze eten en slapen”, zegt ze in onze actuapodcast De Insider. “Ze verbranden zelfs sinaasappelschillen om de geur te verbergen.”