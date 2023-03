Wordt brandstichting bij Dimitri na 9 jaar eindelijk opgelost? “Ze schuiven hier van alles in mijn schoenen”

Een reeks brandstichtingen in en rond Roeselare kunnen een 47-jarige man uit Roeselare bijna tien jaar na de feiten nog drie jaar cel opleveren. Hij wordt onder meer verdacht van de brand die in 2014 de gezinswoning van milieu-agent Dimitri Geerolf trof. De ex-vriendin van de beklaagde praatte hem aan de galg, maar de man ontkent alle betrokkenheid.

Op 26 oktober 2014 stormde het toen elfjarig dochtertje van Dimitri Geerolf rond 3.30 uur ’s nachts zijn slaapkamer binnen. Hun huis bleek op dat moment al deels in brand te staan. Het gezin kon vluchten, maar hun woning raakte zwaar beschadigd. Een branddeskundige oordeelde achteraf dat de brand aangestoken werd. (Lees verder onder de foto)

De brandstichter wordt aan vier verschillende branden gelinkt.

Geerolf is milieu-agent en vreesde meteen dat het gezien zijn beroep mogelijk om een wraakactie ging. Die vrees lijkt nu bewaarheid te worden. De beklaagde O.G. wordt namelijk als zeer rancuneus omschreven en had enkele jaren voor de brandstichting een aanvaring met Geerolf. Die gaf hem een GAS-boete voor het verbranden van frituurolie.

Dat mogelijke motief kwam echter maar jaren na de feiten boven water en wordt ten stelligste betwist. “Ik kon me amper een aanvaring met de politie herinneren en wist niet dat hij het was”, zei G. zelf op zijn proces. “Net omdat het om een agent gaat, word ik zo op de rooster gelegd en wordt van alles in mijn schoenen geschoven.” (Lees verder onder de foto)

De brand werd 's nachts gesticht, terwijl het gezin lag te slapen.

O.G. moet zich in totaal voor vier brandstichtingen verantwoorden. Nooit werd hij op heterdaad betrapt, maar hij werd wel telkens in de buurt gezien of zijn gsm werd gecapteerd op een naburige gsm-mast. Enkele minuten na de melding van een brand bij een ex-werkneemster van wie G. nog geld tegoed had, werd de man in de buurt geflitst. Haar tuinhuis werd in brand gestoken en het vuur sloeg over op haar huis.

Café Pergola

Verder wordt G. ook verdacht van de brandstichting in café Pergola elf jaar geleden en die bij een kraan in centrum Roeselare in 2017. Hiervoor is echter geen duidelijk motief. (Lees verder onder de foto)

Ook een brand in café Pergola in 2012 wordt aan de verdachte toegewezen.

De advocaat van G. spreekt dan ook van framing. “De kern van alles is het betoog van zijn ex, maar dat is geen bewijs.” Zij beweert dat G. tijdens hun relatie zijn betrokkenheid bij de brandstichtingen bekende, maar haar bedreigde zodat ze zou zwijgen. Vanwege die bedreigingen stelde ook de vrouw zich burgerlijke partij in de zaak.

De rechter moet een beslissing nemen tegen 25 april.

