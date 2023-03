EU-lidstaten zeggen diesel- en benzinewagens vaarwel: licht definitief op groen gezet

Vanaf 2035 mogen er in de Europese Unie geen nieuwe auto’s op de markt worden gezet die rijden op diesel of benzine. Nadat de Europese Commissie met Duitsland een vergelijk vond over de toekomst van synthetische brandstoffen hebben de ministers van Energie dinsdag in Brussel het licht definitief op groen gezet.

De verordening, die kadert in het Europese streven om het continent tegen 2050 klimaatneutraal te maken, verplicht de autobouwers om vanaf 2030 nieuwe auto’s te verkopen die 55 procent minder CO2 uitstoten in vergelijking met 2021. Tegen 2035 mogen de auto’s geen CO2 meer uitstoten, wat de facto het einde betekent van benzine- en dieselauto’s en hybride modellen.

Over de tekst was vorig jaar al een akkoord bereikt tussen het Europees Parlement en de lidstaten. In februari gaf het voltallige parlement zijn fiat en de definitieve goedkeuring onder de lidstaten in de Raad leek ook slechts een formaliteit, maar begin deze maand verraste Duitsland vriend en vijand door het akkoord plots te blokkeren.

De liberale coalitiepartner in Berlijn stond er namelijk op dat er een opening zou worden behouden voor auto’s die rijden op synthetische brandstoffen. Die zogenaamde e-fuels zijn omstreden en nog in ontwikkeling. De patstelling werd zaterdag doorbroken door de toezegging van de Commissie om een afzonderlijk voorstel over deze brandstoffen op tafel te leggen.

Dat volstond voor Duitsland om zijn verzet te staken. Enkel Polen stemde dinsdag nog tegen de verordening. Italië, Roemenië en Bulgarije onthielden zich.