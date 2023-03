N-VA vraagt dat Kamer zich meldt als benadeelde partij bij parket in kader van onwettige pensioenextra’s

N-VA-fractieleider in de Kamer Peter De Roover vraagt dat de Kamer zich als benadeelde partij meldt bij het parket in het kader van de onwettige pensioenextra’s die jarenlang zijn uitgekeerd aan ex-Kamervoorzitters en hoge ambtenaren. Dat staat in een schrijven dat aan Kamervoorzitster Eliane Tillieux is gericht.