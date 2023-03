EU-landen willen nog jaar langer 15 procent minder gas verbruiken

De lidstaten van de Europese Unie willen hun consumptie van aardgas nog een jaar langer met minstens 15 procent beperken. Dat engagement zijn ze dinsdag aangegaan tijdens hun vergadering in Brussel.

Tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne en de spectaculaire daling van de Russische gasleveringen aan Europa hadden de ministers in juli vorig jaar beslist om het gasverbruik van augustus tot maart met 15 procent te verminderen in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. Maar wegens de milde winter en de hoge gasprijs daalde het verbruik tussen augustus 2022 en januari 2023 met 19,3 procent - waarmee de doelstelling ruimschoots werd gehaald.

De energieministers hebben nu beslist om hun engagement te verlengen. Concreet: tussen 1 april 2023 en 31 maart 2024 moet het verbruik opnieuw minstens 15 procent lager liggen, nu met de periode april 2017-maart 2022 als referentie. “Het verminderen van onze gasvraag heeft ons in staat gesteld onze voorraden aan te vullen, de prijzen laag te houden en onze energiebevoorrading veilig te stellen. Het is belangrijk dat we op dat pad verder gaan en onze weerbaarheid behouden”, zegt de Zweedse minister Ebba Busch, die de vergadering dinsdag leidde.

Openlijk rapporteren

Net als afgelopen winter zullen de lidstaten zelf kunnen beslissen hoe ze hun collectief, maar vrijwillig engagement realiseren. Wel gaan ze minstens om de twee maanden openlijk rapporteren over hun gasverbruik. Als de lidstaten de alarmbelprocedure lanceren omdat de gasbevoorradingszekerheid in gevaar dreigt te komen, zullen ze elke maand verslag neerleggen over hun consumptie. Hun vrijwillig engagement wordt dan ook een verplichting.

De flexibiliteit die de lidstaten vorig jaar kregen om de collectieve Europese doelstelling te halen, bijvoorbeeld omdat ze zoals België in de eerste plaats een doorvoerland zijn, wordt aangehouden.