Debra Crew wordt eerste vrouwelijke CEO van bedrijf achter Guinness en Johnnie Walker

Diageo is onder andere bekend van het maken van Johnnie Walker, Guinness en Baileys. De producent van sterke drank heeft bekendgemaakt dat CEO Ivan Menezes met pensioen gaat, na een succesvolle carrière van tien jaar bij het bedrijf, waarin de aandelenprijs bijna verdubbelde.

Huidig algemeen directeur, Debra Crew, zal zijn plaats innemen. Dat liet Diageo weten in de verklaring. Crew voegde zich in 2019 bij het bedrijf en wordt op 1 juli gepromoveerd tot CEO. Daarmee zal meer dan de helft van het directiecomité van het bedrijf uit vrouwen bestaan.

Diageo is het zevende grootste bedrijf in het Verenigd Koninkrijk, naar volledige marktwaarde, volgens de Financial Times Stock Exchange Index. Met haar aanstelling zal Crew één van de minder dan tien vrouwelijke bedrijfsleiders in de FTSE 100-index worden. Ook Louise Beardmore zal zich binnenkort bij die lijst voegen, als ze in mei de leiding van waterbedrijf United Utilities overneemt.