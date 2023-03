En plots stappen Mila Kunis en Ashton Kutcher lunchzaak binnen: “Ik geloofde het eerst niet”

Ze moest even in haar ogen wrijven, maar dinsdag stond Phaedra Lybaert (35) in haar lunch- en koffiezaak O’yo op het Sint-Baafsplein oog in oog met hollywoodacteurs Ashton Kutcher en Mila Kunis. Samen met hun twee kinderen genoten ze van pannenkoeken, toast, koffie en Pony’s beer.

Personeel van Phaedra Lybaert (35) verwittigde haar dinsdagmiddag tijdens een meeting. “Ken je die actrice van Friends with benefits zeiden ze. Die zit in de zaak samen met haar man”, klonk het. Ik wou het niet geloven, maar ja dan keek ik: Ashton Kutcher en Mila Kunis zaten aan een tafel.”

Het Amerikaanse acteurskoppel is sinds 2012 samen en heeft twee kinderen. Kunis en Kutcher zijn beide bekend van de populaire That ‘70s show. Kutcher speelde ook mee in Two and a half men en No strings attached. Kunis is daarnaast bekend van Bad moms en dus Friends with benefits.

Pony’s beer

Samen met hun twee kinderen lunchten de twee wereldsterren in O’yo. Ze dronken samen koffie en Mila Kunis genoot ook van een Gents Pony’s beer. Als lunch aten ze een balance bowl en de spiced avocado toast. Voor de kinderen stond de Pink Panther pannenkoeken met chocolade op de menu.

Acteur Ashton Kutcher was vorige week in Brussel op een congres in het Europees Parlement rond het opsporen van kinderporno en de aanpak van deze problematiek. De acteur zet zich namelijk nadrukkelijk in voor de strijd tegen online kindermisbruik en richtte daarvoor de vzw Thorn op.

Mondmasker en pet

Maar dinsdag slenterde Kutcher dus samen met zijn vrouw door de straten van Gent. De keuze voor O’yo bleek toeval. “Ze passeerden aan mijn deur en de zaak sprak ze enorm aan, zeiden ze mij”, zegt Lybaert. Het koppel droeg wel een mondmasker en pet, waarschijnlijk om niet op te vallen.

“Het eten vonden ze superlekker”, gaat Lybaert verder. “Na de lunch hadden we een warme babbel. Ze waren oprecht geïnteresseerd in de zaak. Ik vertelde dat het niet gemakkelijk was om een tweede vestiging openen nu ik zwanger ben. Toen ze vertrokken, bedankten ze mij nogmaals hartelijk.”