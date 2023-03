Militaire junta in Myanmar ontbindt partij van Aung San Suu Kyi

De Nationale Liga Voor Democratie (NLD) haalde tussen 2015 en 2020 met voorsprong de parlementsverkiezingen binnen. Omdat de aangekondigde verkiezingen niet democratisch zouden verlopen, heeft de partij zich bewust niet geregistreerd en valt daarom niet onder de nieuwe, strenge kieswet. Vanaf woensdag “automatisch geannuleerd” als politieke partij, net als ongeveer veertig andere partijen die zich niet aanmeldden voor de verkiezingen.

In Myanmar heerst chaos sinds het leger in februari 2021 de burgerregering aan de kant schoof na beschuldigingen van verkiezingsfraude. Zo kwam er een einde aan een democratische periode van tien jaar. De inwoners zouden nog voor augustus dit jaar weer naar de stembussen mogen trekken, maar dat is door het leger alweer uitgesteld omwille van “veiligheids- en logistieke redenen”.

Voormalig staatshoofd en nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi werd in december veroordeeld tot een gevangenisstraf van 33 jaar in wat velen een schijnproces noemen.