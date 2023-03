Frankrijk weigert uitlevering van ex-leden Rode Brigades aan Italië

Afgelopen zomer besloot het hof van beroep dat de voormalige aanhangers van de terreurorganisatie niet zouden worden overgedragen. Het Hof van Cassatie gaat daar nu in mee. Volgens de rechter zou de overdraging van de voormalige communistische militanten een te grote inbreuk zijn op hun mensenrechten.

De tien ex-leden, allemaal tussen de leeftijden van 62 en 89 jaar, verblijven al 25 tot 40 jaar in Frankrijk. De rechter oordeelde dat ze alle contacten met Italië verbroken hadden en volledig zijn geïntegreerd.

De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini van de rechts-populistische Lega-partij noemt de beslissing van het Hof “verontrustend”. Frankrijk “vertroetelt de moordenaars van de brigades”, zei de partij in een verklaring.

De Rode Brigades ontstonden in de jaren 70 en zaaiden tot in de jaren 80 dood en verderf. De brigadisten maakten zich schuldig aan politieke moorden, roofovervallen, ontvoeringen en sabotage. Zo ontvoerden en vermoordden ze de christendemocratische politicus en ex-premier Aldo Moro. In de jaren 80 werd de terreurgroep voor het grootste deel opgerold, maar sommige leden waren naar Frankrijk gevlucht.