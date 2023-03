Mijnwerker redt met gevaar voor eigen leven zijn collega’s uit ingestorte goudmijn

In de Congolese provincie Zuid-Kivu zijn zaterdag negen mannen op het nippertje ontsnapt uit een ingestorte goudmijn. Op beelden die de ronde doen op sociale media, is te zien hoe een collega zijn leven op het spel zet om de mijnwerkers te bevrijden. Met zijn blote handen en een schop kan hij een opening maken, waarna de mijnwerkers één voor één ontkomen.

Mijnongelukken zijn schering en inslag in het land, vooral in kleine ambachtelijke mijnen. De oorzaak van de instorting is te wijten aan hevige regenval in de regio.

(kmlo)