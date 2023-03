De extremistische minister krijgt wat hij altijd al wilde: een privélegertje

Israël krijgt een Nationale Garde die de orde in de gemengde Arabisch-Joodse wijken moet bewaken. Het is de deal waarmee premier Netanyahu de extreemrechtse religieuze partijen aan boord hield om de omstreden hervorming van justitie uit te stellen. Het is opnieuw iets waar veel Israëli’s zich zorgen over maken. De plannen mogen dan niet nieuw zijn, de uitwerking wel. De Nationale Garde komt onder rechtstreeks bevel van de minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir. Een ultranationalist die in 2022 bij rellen in Oost-Jeruzalem tegen de politie riep “als de Arabieren met stenen gooien, schiet ze dan neer”.