Stadsbestuur maakt naam bekend van kolonel die opdracht gaf om theater te bombarderen: “Nummer één moordenaar van inwoners Marioepol”

Het stadsbestuur van Marioepol heeft onthuld wie achter het bombardement op het theater zo’n jaar geleden zou zitten. Ze wijzen de 41-jarige kolonel Sergei Atroshchenko aan als verantwoordelijke. Ook het bevel om de kinder- en kraamkliniek in de stad te bombarderen, zou van hem gekomen zijn.

Petro Andriushchenko, adviseur van de burgemeester van Marioepol, heeft op zijn Telegram-account de naam gedeeld van de man die het Regionaal Dramatheater van Donetsk liet bombarderen. Dat schrijft een Oekraïens nieuwsagentschap. “De nummer één moordenaar van de inwoners van Marioepol is vastgesteld”, kondigde de functionaris aan. “Degene die bevelen gaf en toezag op de bomaanslagen op het dramatheater, de kraamkliniek en het kinderziekenhuis.”

Kolonel Sergei Atroshchenko

Met de hulp van hacktivisten van Cyber Resistance en van InformNapalm, een groep Oekraïense burgers die informatie over de oorlog verzamelt en deelt, konden ze zijn identiteit achterhalen. Het zou gaan om de 41-jarige Sergei Atroshchenko. De man is zelf afkomstig van Oekraïne, uit de stad Ovruch, maar verhuisde naar Rusland. Daar is hij volgens InformNapalm commandant van een militaire eenheid binnen het Assault Aviation Regiment van de Russische Federatie.

Commandant Sergei Atroshchenko. — © Informnapalm.org

Ze stelden ook vast dat de vliegtuigen die de bommen op Marioepol dropten, vertrokken vanaf een vliegveld in de Russische havenstad Primorsko-Akhtarsk, schrijft Andriushchenko. De vrijwilligersgroep bracht het Internationaal Strafhof in Den Haag al op de hoogte van alle informatie die ze vonden over Atroshchenko en zijn ondergeschikten.

Honderden doden

De kinder- en kraamkliniek van Marioepol werd op 9 maart 2022 opgeschrikt door een bomaanslag, waarbij zo’n 20 doden en gewonden vielen. Exact een week later vielen er twee bommen van maar liefst 500 kilogram op het theatergebouw in de stad. Daar hielden zich op dat moment naar schatting zo’n 1.000 à 1.200 mensen schuil, vooral vrouwen en kinderen. Het dodentol na die aanslag liep op tot tussen 300 en 700.

LEES OOK. Opschrift voor gebombardeerd theater in Marioepol vol schuilende burgers wijst op veel kinderen in het gebouw: “Gruwelijke oorlogsmisdaad”

Het bombardement van het theater werd door verschillende mensenrechtenorganisaties een oorlogsmisdaad genoemd. Volgens Amnesty International wist Rusland vermoedelijk dat daar heel wat burgers aanwezig waren. Satellietbeelden van enkele dagen voor de aanlag tonen ook hoe voor het theater “djeti”, het Russische woord voor kinderen, geschreven staat om gevechtspiloten te waarschuwen, maar tevergeefs.