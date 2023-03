Franse vakbonden roepen op tot elfde actiedag op 6 april

De vakbonden in Frankrijk hebben dinsdag opgeroepen tot een elfde dag van “stakingen en manifestaties” tegen de omstreden pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. Die komt er op donderdag 6 april, zo hebben ze laten weten in een communiqué.

Tien dagen al wordt in Frankrijk actiegevoerd tegen de pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. Op de tiende nationale actiedag van vandaag hadden de vakbonden de Franse regering gevraagd om het optrekken van de pensioenleeftijd van 62 tot 64 jaar voorlopig te pauzeren, maar daar was weinig of geen animo voor. En dus werd opnieuw betoogd in vele Franse steden en liep de situatie hier en daar weer uit de hand. Onder meer in Parijs moest het waterkanon ingezet worden.

Intussen hebben de vakbonden wel een uitnodiging op zak van de Franse premier Elisabeth Borne. Ze worden begin volgende week - “maandag of dinsdag” - in haar ambtswoning verwacht voor een onderhoud, aldus Laurent Berger van de vakbond CFDT. Hij zal er zijn voorstel uit de doeken doen om een bemiddelaar aan te stellen, als uitweg uit het pensioenconflict.