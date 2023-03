Frans financieel parket houdt “grootste operatie ooit”: huiszoekingen bij vijf banken in Parijs voor mogelijke fraude

In het financiële centrum van Parijs werden dinsdag Société Générale, BNP Paribas, Exane (een dochteronderneming van BNP Paribas), Natixis (BPCE-groep) en de Britse bankgigant HSBC tegelijkertijd doorzocht. Aan de operatie namen 150 onderzoekers deel, net als 16 Franse en 6 Duitse magistraten. De huiszoekingen zouden kaderen in onderzoeken die eind 2021 door het PNF geopend werden naar “CumCum”, een truc met dividenden die overheden miljarden euro’s schade opgeleverd heeft.

Aandeel tijdelijk doorverkopen

“Dat is een redelijk eenvoudige constructie waarbij buitenlandse aandeelhouders tijdelijk hun aandeel doorverkopen aan een Franse partij om belastingen te ontwijken”, legt Joris Dehaes, aandelenanalist bij KBC, uit. Buitenlandse aandeelhouders moeten namelijk belastingen betalen op het dividend. Met een Cumcum-constructie parkeren buitenlandse aandeelhouders echter hun aandeel tijdelijk bij een lokale niet-dividendbelastingplichtige partij. “Het dividend wordt dan uitbetaald zonder dat er belastingen afgaan. Die som gaat vervolgens naar de oorspronkelijke aandeelhouder in het buitenland”, zegt Dehaes.

Al sinds 2017 had de fiscus de grote Franse banken in het vizier, toen de constructies voor het eerst werden vastgesteld. De banken zouden volgens de Franse krant Le Monde bij de dividendenfraude de rol van tussenpersoon op zich hebben genomen, waarbij ze een commissie ontvingen op de aandelentransactie. Ze riskeren een collectieve boete van meer dan 1 miljard euro, schrijft het financiële persagentschap Bloomberg.

Impact

Het is niet de eerste keer dat zulke constructies zijn opgesteld om belastingen te ontduiken. Vorig jaar vonden er huiszoekingen plaats in de kantoren van JP Morgan, Bank of America, Barclays en Morgan Stanley in Duitsland omwille van soortgelijke fraude. Ook ABN Amro in Frankfurt werd toen doorzocht. Er was sprake van een fraude van maar liefst 10 tot 12 miljard euro.

Enkele jaren geleden was er in Duitsland ook sprake van het CumEx-schandaal waarbij banken, topadvocaten en aandelenhandelaars aandelenhandelaars systematisch dividendbelasting ontdoken en “te veel betaalde” roerende voorheffing terugvorderden. Er zou tussen 2001 en 2012 voor naar schatting 55 miljard euro gefraudeerd zijn, wat het het grootste belastingschandaal ooit maakt in Duitsland.

Of de huiszoekingen van vandaag een impact zullen hebben op het huidige onstabiele klimaat, betwijfelt Dehaes. “Het is natuurlijk een slechte timing, maar voor grote banken als deze kan het meevallen. En als de boetes al uitgesproken worden, dan kan het alsnog lang duren voor die effectief betaald worden.” Ook op de beurs bleef dinsdagavond de invloed van de huiszoekingen beperkt: “BNP zit zelfs weer opnieuw met een lichte winst, de impact valt voorlopig dus mee”, aldus Dehaes.