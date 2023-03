Populaire toeristische provincies in Thailand kampen met dikke laag giftige smog

In het gebied zijn gebouwen allen nog van dichtbij te zien — © SOPA Images/LightRocket via GettyImages

In het noorden van Thailand hangt al dagenlang een dikke laag giftige smog. Ook twee toeristische provincies hebben last van de smog. Veel mensen kampen hierdoor met gezondheidsproblemen en moeten naar het ziekenhuis.

De toeristische provincies Chiang Rai en Chiang Mai zijn zwaar getroffen door de smog. Volgens televisiezender Thai PBS World zijn tussen 19 en 26 maart alleen in Chiang Rai meer dan 3.400 mensen naar het ziekenhuis gegaan omdat ze ademhalingsproblemen en keelpijn van de smog hebben. In het dorp Mae Sai is het zo mistig dat gebouwen alleen van dichtbij te zien zijn.

Burgers en het bedrijfsleven hebben daarom de gouverneur van de provincie Puttipong Sirimat gevraagd om de noodtoestand in de stad uit te roepen. Tot nu toe heeft hij dat geweigerd. Pinsak Suraswadi, de algemeen directeur van het Bureau voor Beheersing van Luchtvervuiling, zegt tegen de krant Bangkok Post dat het nog windstil is in het noorden van Thailand, waardoor de smog niet weg kan. De autoriteiten verwachten hierdoor dat de smog tot volgende week blijft hangen.

Slash-and-burn-landbouw

De extreme smog komt door slash-and-burn-landbouw in het land. Aan het einde van het droge seizoen verbranden boeren bomen op hun land om van het struikgewas en onkruid af te komen. De provincie Chiang Rai grenst ook nog eens aan buurlanden Laos en Myanmar, waar ook aan deze vorm van landbouw wordt gedaan. Hierdoor wordt de provincie nog erger getroffen.

Suikerboer Saroj Dokmaiscrichan legt aan The Guardian uit dat veel boeren de begroeiing op hun land wel moeten verbranden: “Dan is het makkelijker voor hen om het suikerriet te oogsten.” Op die manier zouden de arbeidskosten ook lager zijn en is het voor de boer makkelijker om de deadlines van de fabrieken te halen. Saroj heeft zelf een grote boerderij en heeft met een lening een machine gekocht waardoor hij zijn land niet meer hoeft te verbranden. “Maar dat is geen mogelijkheid voor kleinere boerderijen. Ze kunnen niet eens een tweedehands machine kopen”, zegt de suikerboer.