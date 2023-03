Met vergeten verzetshelden op café: “Ik denk dat de tijd rijp is om dit verleden in Vlaanderen bespreekbaar te maken”

Een verzetje in de kroeg? Voortaan kan het letterlijk, met vertelavonden in cafés waar kleinkinderen van verzetsmensen komen getuigen over heldendaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De primeur is nu donderdag voor Gent, later dit jaar volgen zeker al Antwerpen en Brugge. Initiatiefnemer Dany Neudt staat zelf te kijken van het enthousiasme dat ‘zijn’ verzet losmaakt. “Ik denk dat de tijd er rijp voor is om het verzetsverleden in Vlaanderen bespreekbaar te maken.”