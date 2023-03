Na verijdeling van twee mogelijke aanslagen: verdachte tiener al drie jaar geleden opgepakt voor plannen van terreuraanslag

Justitie heeft in twee verschillende dossiers in Antwerpen en Brussel telkens een groep jonge geradicaliseerde jongeren opgepakt, en zo mogelijk twee aanslagen verijdeld. Acht mensen zijn gearresteerd. Eén van de verdachten is een 19-jarige Kosovaar, die eind 2020 al plannen maakte om een aanslag te plegen op een politiekantoor.

De Antwerpse federale gerechtelijke politie hield al een tijd een groep geradicaliseerde jongeren in het oog. Het gaat volgens onze informatie om een groep meerderjarigen: onder anderen een man uit Merksem, een man uit Deurne, en de vriendin van één van hen. Het zou gaan om jongeren die op korte tijd geradicaliseerd zijn binnen het radicaal Islamitische milieu.

Minstens één van hen had volgens het federaal parket concrete, vergevorderde plannen om een aanslag te plegen. Zo zou de groep op zoek zijn geweest naar vuurwapens. Het doelwit was nog niet bepaald, aldus het federaal parket. Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) had het over “een plot gericht op overheidsinstanties”. Of er effectief wapens gevonden zijn, wil het gerecht niet kwijt.

Oostkantons

Via sociale media had de groep contact met een man uit Eupen, in de Oostkantons. Die 19-jarige S.B. werd in oktober 2020 als 17-jarige al eens samen met een 16-jarige vriend opgepakt, op bevel van het federaal parket. Het duo stond in contact met andere geradicaliseerden in Oostenrijk. Ze hadden in een video al trouw gezworen aan Islamitische Staat, en ze maakten plannen om een aanslag te plegen op een politiekantoor in Luik.

De twee werden toen door de jeugdrechter naar een jeugdinstelling gestuurd.

S.B. was nu vrij onder voorwaarden, maar hij hield zich op in een geradicaliseerd milieu in Verviers. Hij zou dit keer niet de spilfiguur zijn die een aanslag plande, maar hij zou de groep in Antwerpen mogelijk geïnspireerd hebben.

Tweede groep

Ook de federale gerechtelijke politie in Brussel hield een groep geradicaliseerde jongeren in het oog. Het gaat om drie personen uit Molenbeek, Schaarbeek en Zaventem. Ook hier ontdekten ze dat één van hen plannen maakte om een terreuraanslag te plegen, en op zoek was naar wapens.

Toen de speurders onlangs achterhaalden dat de twee groepen elkaar kenden en in contact stonden, werd besloten om in te grijpen. Maandagavond werd op acht adressen een huiszoeking georganiseerd, en acht verdachten werden van hun vrijheid beroofd.

De acht worden woensdag voor de onderzoeksrechter geleid, die moet beslissen over hun aanhouding.