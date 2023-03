De directrice, de conciërge en de dochter van de lokale dominee: dit weten we al over de slachtoffers van Nashville

“Ze kende elk kind bij naam”, zo zeggen ouders over Katherine Koonce (60), de directrice van de Covenant School in Nashville, die zelf slachtoffer werd van schoolschutter Audrey Hale. Drie van die kinderen – Hallie, Evelyn en William – stierven ook bij de schietpartij.

Alle slachtoffers van de schietpartij op de christelijke Covenant School in Nashville zijn intussen geïdentificeerd. Onder hen drie negenjarige leerlingen en drie medewerkers van de school.

Hallie Scruggs (9)

Hallie is de dochter van Chad Scruggs, hoofddominee van de Covenant Presbyterian Church, de kerk die zich op hetzelfde terrein bevindt als Covenant School. Overigens werd de school in 2001 ook opgericht door de kerkgemeenschap. Dominee Scruggs omschrijft zijn dochter als “een geschenk”. “Ons hart is gebroken”, zei hij aan ABC News. “Doorheen onze tranen hebben we vertrouwen dat ze nu in de handen van Jezus is.”

Hallie Scruggs — © Facebook

Evelyn Dieckhaus (9)

Ook Evelyn was een leerling van de derde klas in de christelijke school. “Onze harten zijn compleet gebroken”, zegt ook haar familie. “We kunnen niet geloven dat dit is gebeurd. Evelyn was een helder licht in deze wereld. We waarderen alle liefde en steun, maar vragen ruimte voor onze rouw.”

Evelyn Dieckhaus — © KMOV/Dieckhaus Family

William Kinney (9)

De derde leerling die het leven liet bij de schietpartij zat eveneens in het derde leerjaar, op de school waar in totaal 210 kinderen - van peuterklas tot zesde leerjaar - school lopen.

Katherine Koonce (60)

Ook het hoofd van de Covenant School, directrice Katherine Koonce, kwam om door een kogen uit het automatische wapen van ex-leerling en schutter Audrey Hale. Ze wordt omschreven als “een bijzondere vrouw met een heldere geest”. Zoals Koonce zelfs schreef op de schoolwebsite: “school gaat om meer dan alleen maar kinderen onderwijzen”. Een moeder van wie de kinderen op de school zitten, zegt het zo: “Ze kende elke leerling bij naam. Ze deed álles om te helpen. Kon een familie dingen niet betalen? Zij zorgde dat ze konden blijven.”

Katherine Koonce — © The Covenant School

Mike Hill (61)

Hill werkte op de Covenant School als conciërge. “Een job waar hij absoluut van hield, dat weet iedereen”, schrijft zijn dochter Brittany op Facebook. “Ik heb doorheen de jaren schoolschietpartijen zien gebeuren, en ik had nooit gedacht dat ik iemand dierbaar zou verliezen aan een persoon die probeert om een tijdelijk probleem op te lossen met een permanente oplossing.”

Mike Hill — © Covenant Presbyterian Church

Cynthia Peak (61)

Het zesde slachtoffer, Cynthia Peak, was op de school in Nashville aan de slag als interimleerkracht. Ze was afkomstig uit Leesville, een dorp in de staat Louisiana. Daarna woonde ze in Alabama en de afgelopen jaren in Tennessee. Peak laat een echtgenoot, een dochter en twee zonen na.