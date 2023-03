Slechts 80 gezinnen getroffen door nieuw traject Ventilus

Volgens het nieuwe traject, uitgewerkt op het departement Omgeving en het kabinet van minister van omgeving Zuhal Demir, zullen 80 gezinnen getroffen worden door het nieuwe gedeelte van de hoogspanningslijn die tussen Zedelgem en Lendelede zal lopen. Langs dat traject zullen nieuwe masten van 50 tot 80 meter hoog gebouwd worden met meerdere hoogspanningsdraden.

Als daarbij de gezinnen geteld worden die langs bestaande trajecten wonen die versterkt zullen worden, dan gaat het over in totaal 200 gezinnen. Aanvankelijk, met alle scenario’s over het traject, leefden zo’n 10.000 gezinnen in onzekerheid.

Er werd daarom ook hevig tegen Ventilus geprotesteerd. Er wordt namelijk gevreesd voor de gezondheidseffecten van magnetische velden op mens en dier. Ook bedrijven gaven eerder al aan hun werknemers niet te willen blootstellen aan de magnetische stralingen.

LEES OOK. Waarom lokt Ventilus zo veel protest uit en is er écht geen alternatief? Omstreden hoogspanningslijn uitgelegd in 9 vragen (+)

Ministerraad

De versterking en de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen moet ervoor zorgen dat windenergie van windturbines in de Noordzee aan land geraken en verder verdeeld kan worden in het binnenland. In 2024 wil Elia starten met de bouw van de lijn in West-Vlaanderen. Vrijdag wordt het tracé voorgelegd aan de Vlaamse Ministerraad. Of er dan al een beslissing zal vallen is nog niet duidelijk.

Voor de mensen die langs het toekomstige Ventilus-traject wonen, zal er een compensatiepakket komen. Voor wie langs een bestaande lijn woont, zal dat echter niet het geval zijn. “Wat betreft het uitzicht verandert er niets. Indien er wel een omvangrijke visuele impact ontstaat, dan moet er een gepast bedrag voorzien worden, zoals we hebben gevraagd aan de federale overheid”, zei minister van Omgeving Zuhal Demir eerder deze maand in de Kamer. Diezelfde regel geldt ook voor de mogelijkheid tot verkoop van de woning.

LEES OOK. Niet iedereen krijgt dezelfde vergoeding voor hoogspanningslijn Ventilus (+)