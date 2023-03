Amsterdamse campagne tegen dronken Britten: “Blijf weg!”

Het is misschien wel de opvallendste slogan van een toerismecampagne ooit: ‘Stay away’ of ‘blijf weg’. De gemeente Amsterdam wil zo ‘overlasttoeristen’ weren. Maar er klinkt ook kritiek. “Je kan zo ook juist uit gaan lokken.”

De ontmoedigingscampagne maakt deel uit van de nieuwe toerismestrategie van de Nederlandse hoofdstad. De stad wil namelijk komaf maken met Britse toeristen die vooral naar daar trekken om te drinken en wiet te roken. Met foto’s en filmpjes moet duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling is.

De campagne gaat deze week van start in het Verenigd Koninkrijk. Specifiek gericht op mannen tussen de 18 en 35 jaar. Zij krijgen speciale advertenties te zien wanneer ze online zoeken naar vrijgezellenfeestjes, goedkope hotels en kroegentochten in Amsterdam.

Waarschuwing

In de gerichte advertenties staan waarschuwingen over de risico’s en gevolgen van buitensporig gedrag. Van boetes en een strafblad tot ziekenhuisopnames en gezondheidsschade. In de loop van het jaar duikt de campagne ook op bij ’potentiële overlastgevende bezoekers’ in Nederland en andere Europese landen.

“Bezoekers blijven welkom, maar niet als ze zich misdragen en overlast veroorzaken. Dan zeggen wij als stad: liever niet, blijf weg”, zegt Nederlandse politicus en wethouder van Amsterdam Sofyan Mbarki . “Amsterdam is een wereldstad en daar hoort drukte en levendigheid bij, maar om onze stad leefbaar te houden kiezen we nu voor begrenzing in plaats van onverantwoorde groei.”

Wildplassen

Deze maand start ook een andere campagne, voor bezoekers die al in de stad zijn. Onder het motto ’How to Amsterdam’ krijgen bezoekers on- en offline informatie over het verbod op wildplassen, dronkenschap, geluidsoverlast en het kopen van drugs bij straatdealers.

De ’Stay away’-campagne van Amsterdam was al wereldnieuws toen het een paar maanden geleden voor het eerst werd aangekondigd. In het Schotse Edinburgh gingen stemmen op om het idee direct te kopiëren. Ook daar hebben zij last van dronken, luidruchtige landgenoten.

Twijfels

Rik Riezebos, gedragspsycholoog en imagodeskundige, heeft twijfels bij de campagne. “Rationeel gezien zullen mensen denken: dan maar niet. Maar ik vraag me af of de mensen die komen heel rationeel denkend zijn. Het gevaar is dat er een beeld ontstaat van Amsterdam waar je juist vrij drugs kan handelen en de campagne een averechts effect heeft.”

“Ik zou het niet aandurven op deze manier”, zegt Riezebos. Hij vergelijkt het met de Sire-campagnes tegen vuurwerk, die voor sommigen het afsteken juist spannender maakt. Anti-campagnes maken dingen al snel ’stoer’, beschrijft hij. “Betuttelen werkt niet. Deze campagne beginnen vind ik geen verstandige zet. Je kan zo ook juist uitlokken. Mensen kunnen ’nieuwsgierig ongeloof’ hebben en willen dan juist kijken of het zo is. De enige manier om de problemen aan te pakken, is denk ik toch door strengere regels te handhaven.”