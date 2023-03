REACTIES. Kevin De Bruyne kan opnieuw glimlachen: “Goed om te zien dat we zo goed kunnen spelen, het was een leuke match”

“Het was een leuke match. De eerste 30 minuten waren heel goed, vol inzet. Het is goed om te zien dat we zo goed kunnen zijn”, toonde De Bruyne zich na afloop van de wedstrijd tegen Duitsland tevreden. “Daarna liep het iets moeilijker, maar het is logisch dat je tegen een ploeg als Duitsland ook in de problemen komen. De Duitsers kwamen wat beter in het spel en zetten beter druk. De tweede helft moesten we onze momenten wat zoeken. We moeten nog beter weten wanneer we kort moeten spelen en wanneer lang. Het laatste kwartier was afzien, maar het is goed om te zien dat deze ploeg dat ook kan. De combinaties waren er, defensief stond het ook vrij goed. Er waren veel positieve punten.”

Ook over de aanpak van bondscoach Domenico Tedesco toonde kapitein De Bruyne zich tevreden. “Het is leuk om zo te spelen, leuk voor iedereen. Niet alleen met de bal, ook defensief. We proberen af en toe snel druk te zetten en de bal snel te veroveren. Dan krijg je de bal zoveel sneller terug, dat is ook de bedoeling van de coach. Er waren veel goede momenten. De coach heeft al een bepaalde basis gelegd, qua opbouw bijvoorbeeld. Zijn manier van spelen zit er al een beetje in, maar er zijn natuurlijk ook momenten waarop het nog een beetje zoeken is. Maar na acht dagen samen is dit het beste wat we konden doen denk ik.”

Ook Yannick Carrasco werkte een goede wedstrijd af en opende de score. — © EPA-EFE

Yannick Carrasco: “We leren redelijk snel wat de trainer wil”

Het weergaloze eerste halfuur was ook Yannick Carrasco niet ontgaan. “We konden goed van achteruit komen met veel druk en we scoren snel, maar daarna maken we onze doelpunten niet. Duitsland reorganiseert zich, waardoor we het moeilijk kregen in de tweede helft, maar het was een goede match van de ploeg.” De zege tegen Duitsland biedt hoop en perspectief voor de toekomst, vindt de flankaanvaller. “Zeker, we komen 2-0 voor en zij scoren door een beetje geluk een penalty net voor de rust. Dat was moeilijk voor de tweede helft, maar de ploeg is stilaan aan het opbouwen met veel nieuwe en jonge spelers en ook een nieuwe trainer. Maar je ziet toch dat we redelijk snel aan het leren zijn wat de trainer wilt.” Carrasco was van levensbelang met zijn eerste doelpunt en was zichtbaar tevreden. “Ik wist dat ik moest trappen. Ik zat een beetje ingesloten, maar ik wilde de tijd nemen om te schieten. Dus kapte ik en scoorde.”