Bondscoach Domenico Tedesco na perfecte start: “Nog het meest van al blij dat het enthousiasme terug is”

“Ja, ik ben tevreden na deze twee overwinningen”, begon Tedesco na afloop bij VTM. “Niet alleen met het resultaat, maar ook met de manier waarop we speelden. Zeker in de eerste helft. De eerste 30, 35 minuten waren erg goed. Alleen hadden we de wedstrijd in de eerste helft al moeten afmaken”, is Tedesco eerlijk.

“Ik wilde dat mijn spelers moedig voor de dag kwamen, dat we vooruit speelden en dat we de bal opeisten, ook als Duitsland ons onder druk zette. We hebben er de spelers voor. We moeten in onze eigen sterktes geloven, maar we moeten de kwaliteit die we brengen 90 minuten lang volhouden. En dat is het probleem”, gaat Tedesco verder. “In de tweede helft vielen we te ver terug, dat was niet volgens plan. We wilden ook dan vooruit blijven spelen. We maakten wat fouten. We moeten de kwaliteit dus langer vasthouden.”

“De spelers hebben kwaliteiten, ze kunnen hier vrijuit spelen en mogen fouten maken. Het belangrijkste is dat ze zich ontwikkelen als ploeg en als individu. We moeten hen daarin helpen en begeleiden. Ik ben heel tevreden met spelers als Johan Bakayoko en Roméo Lavia. Hij maakte volgens mij zijn debuut. We moeten hen verder ondersteunen. Net zoals nog vele anderen in België. Maar nu moeten we hard blijven werken tot juni”, aldus Tedesco, die ook op de persconferentie nog zijn zegje deed.

Hoe verklaart u dat een vernieuwd team dat maar enkele keren samen trainde het combinatievoetbal van in het eerste halfuur op de mat kan leggen?

“We wilden verrassen in de eerste minuten. Dat was echt de bedoeling. Duitsland verwachtte die intensiteit niet. Wij deden alles goed. We waren goed in balbezit, goed in het druk zetten. Als na die beginfase 0-4 is, was de wedstrijd gespeeld geweest. Nu was dat niet en het was knap van de Duitsers hoe ze terugvochten. In de tweede helft hadden we het moeilijk.”

Een oefenduel als dit is toch veel interessanter dan een wedstrijd tegen een derderangsland?

“Ja, het is niet makkelijk tegen zo’n team te spelen. Duitsland miste veel spelers maar ze waren nog altijd sterk. Los van het resultaat is het altijd belangrijk hoe we speelden. Dat moet ik ook analyseren. Er is altijd kans om te verbeteren. We mogen niet blind blijven voor de mindere punten. In de tweede helft speelden we te laag, hadden we bijna geen kracht meer. Duitsland had veel kansen.”

© Getty Images

Waarom koos u voor Mangala boven Trossard? Had dat iets met de mindere wedstrijd van Trossard tegen Zweden te maken?

“Neen, daar had het niets mee te maken. We wilden meer stabiliteit in het centrale middenveld. Daarom koos ik met Mangala voor een meer defensief denkende middenvelder. De Bruyne was meer een zes tegen Zweden, hij speelde naast Onana, nu kon hij zich meer aanvallend uitleven. Trossard kwam goed in en zette meer druk.”

Saelemaekers als linksachter, een positie waar hij nooit speelt, was geen succes. Wat vindt u?

“Tja, we hebben niet veel mogelijkheden op de linksachter. Met Jan Vertonghen had ik vooraf al afgesproken dat Theate in de tweede helft centraal zou spelen. Om eens te kijken hoe dat werkte. Saelemaekers trainde goed en ik wou zien wat hij daar kon. In sommige omstandigheden kan ook Castagne maar die voelt zich beter op rechts. Dat heeft hij me gezegd. Ik zag maandagavond de U21 en daar zijn ook opties.”

We zagen dat na dat mislukt WK het enthousiasme terug is. Bij de spelers en zeker ook bij de fans. Wat betekent dat voor u?

“Het is cruciaal dat het enthousiasme terug is. Ik ben blij dat je dat zegt. Ik heb een goed gevoel en ben enorm gemotiveerd. We hebben echter nog veel werk. Als je wint, is het natuurlijk plezanter. Maar ik ben het er niet mee eens dat het Belgisch voetbal na het WK op apegapen lag. Wedstrijden op een WK verliezen, dat kan nu eenmaal gebeuren.”

Wat staat er u nog te doen tot de volgende interland op 17 juni in Oostenrijk?

“Ik wil nog veel wedstrijden zien. Niet alleen van de jongens die hier waren, ook nieuwe jonge jongens. Bakayoko en Lavia hoeven zeker niet de laatste debutanten onder mijn bewind te zijn. Ik wil nog veel spelers beter leren kennen. Wat ik nu leerde is, dat wanneer we intensiteit hebben en durven, dat we dan ver kunnen komen. Dat is mijn algemene conclusie.”

© BELGA

Tedesco is de eerste Belgische bondscoach sinds René Vandereycken in 2006 die zijn eerste twee wedstrijden weet te winnen. Alleen Raymond Goethals deed in 1968 beter met 3 zeges.