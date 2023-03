Krullenbollen Wout Faes en Arthur Theate nu al niet meer weg te denken uit de Duivelse defensie: “De coach heeft gezegd dat hij fier is op ons”

Wout Faes: “Dit was niet zomaar een oefenmatch”

Het vertrek van Roberto Martinez en het pensioen van Toby Alderweireld blijkt een zegen voor Wout Faes. De verdediger van Leicester mocht onder de vorige bondscoach amper of nooit meedoen, maar lijkt nu stilaan een zekerheid rechts in het centrum van de viermansdefensie. Net als tegen Zweden was hij tegen Duitsland op de afspraak. “Het bilan na die eerste wedstrijden is op persoonlijk en collectief gebied positief”, aldus Faes. “De coach heeft gezegd dat hij fier is op ons. Wel, ik denk dat wij dat ook mogen zijn. Het was 69 jaar geleden dat België nog eens Duitsland klopte, de coach had dat op voorhand benadrukt. Dit was dus niet zomaar een oefenduel. Dat zag je aan de intensiteit en onze wil om te winnen. We hebben ons echt gesmeten. Ik ook. Dit is een prestigieuze zege.”

Theate: “Het ging alweer wat beter als linksachter”

Bij KV Oostende stond hij sporadisch op links, net als bij de jeugd van Standard. Maar sindsdien was Arthur Theate zo goed als altijd een centrale verdediger. Tot nu dus: Domenico Tedesco kiest voluit voor de Rennes-speler als linksachter. “Ik voel me er goed, ook al is het allerminst mijn plek van gewoonlijk”, sprak Theate. “Tegen Zweden was het nog wat zoeken, nu ging het alweer wat beter. Nu hoop ik dat ik de komende interlands kan doorgaan op dat elan. De bondscoach kan op me rekenen.” Over Tedesco gesproken: Theate loopt hoog met hem op. Logisch, hij wordt nu wél naar waarde geschat. “De trainer had weinig tijd, maar bereidde ons perfect voor. En wij hebben goed geluisterd en het plan uitgevoerd. We amuseren ons, dat is eraan te zien. En als het nodig is, kunnen we vechten ook.” (pjc)