Uitblinker Kevin De Bruyne deelt prikje uit naar Martinez: “Als de spelers op de juiste plaats staan, komt de kwaliteit naar boven”

Kevin De Bruyne vervulde zijn rol als aanvoerder perfect. Hij gidste de nieuwe lichting Rode Duivels voorbij Duitsland met twee assists en één goal. Tussen de lijnen deelde hij ook een voorzichtig prikje uit aan Roberto Martinez.

“Het was een oefenwedstrijd, maar toch was het belangrijk om tegen dit Duitsland te winnen”, aldus De Bruyne. “Je ziet dat de jonge spelers ons nieuwe energie geven. Ze komen nu naar hier met het gevoel dat ze kansen zullen krijgen en ze vechten voor de nationale ploeg. Als alle spelers op de juiste plaats staan, dan komt de kwaliteit naar boven.”

Het was nog subtiel, maar toch een steek richting Roberto Martinez. De nieuwe bondscoach Domenico Tedesco heeft direct voor een nieuw elan gezorgd. “Hij legt andere accenten”, klonk het nog. “Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat we hoger druk kunnen zetten en de bal sneller kunnen veroveren. Dan ben je vlugger opnieuw in balbezit en dat is de bedoeling van onze trainer. Zijn manier van spelen zit er al een beetje in. We waren heel goed in het eerste halfuur, waarbij we de ruimtes en de vrije man vonden, en daarna liep het iets minder. Dat is ook logisch tegen dit Duitsland, maar het is knap om te zien dat we zo goed kunnen zijn. We hebben nog maar acht dagen samen getraind en er zijn al veel positieve punten. We hebben samen ook goed verdedigd.”

© IMAGO/Matthias Koch

Vrijere rol

De Bruyne zelf leek ook veel meer fun te hebben dan op het WK in Qatar. Die vrijere rol centraal op het middenveld deed hem deugd, maar dat relativeerde hij. “Ach, het was leuk voor iedereen en zolang ik voetbal, zal ik mij altijd amuseren. De discussie over mijn positie in de nationale ploeg zal blijven woeden. Ik heb nu bijna honderd interlands gespeeld en hoeveel hebben we er daarvan gewonnen? Waar ik ook sta: ik doe mijn job. Jullie journalisten maken daar altijd een thema van en wij spelers kunnen daar niets aan doen.”

Hoe dan ook De Bruyne trekt met een goed gevoel terug naar Manchester. Weldra treft hij er met Man City het Duitse Bayern München in de kwartfinales van de Champions League. De Duitse Recordmeister is gewaarschuwd. “Dat is toch een totaal andere match”, besloot King Kev. “Ik moet ze in Duitsland ook niet meer waarschuwen. Ik heb hier gespeeld (bij Werder Bremen en Wolfsburg, red.) en al veel duels uitgevochten. Ze kennen me ondertussen.” (jug)