“500 liter mazout op de weg” nadat auto tegen melkvrachtwagen botst

Op dinsdagavond vond er iets na 22 uur een ongeval plaats op het kruispunt van de Brugsesteenweg (N50) met de Ringlaan (N37), op de grens tussen Ardooie en Pittem. Een bestuurder knalde er hard op een melkvrachtwagen van Inex. Door de klap liep er 500 liter mazout uit de brandstoftank van de camion weg. De brandweer was uren in de weer om de rijbaan schoon te maken.

De aanrijding speelde zich af aan het kruispunt naast de iconische Rysselendemolen op de grens tussen Ardooie en Pittem. Een personenwagen botste hard tegen een truck van zuivelproducent Inex en kwam nadien tot stilstand tegen een verkeerslicht, dat het duel van de zwaartekracht verloor.

Beide bestuurders kwamen er met de schrik vanaf en zijn volgens de eerste berichten ongedeerd. De oorzaak was niet meteen duidelijk. De kans bestaat dat een van de chauffeurs de rode lichten niet respecteerde of een onverwachte bocht nam. (lees verder onder de foto)

De melkvrachtwagen van Inex werd vol in de mazouttank geraakt, waardoor een lek ontstond. — © lvw

De personenwagen is perte totale en moest worden weggetakeld. De vrachtwagen vertoonde weinig schade maar de geur van mazout deed erger vermoeden. “De auto boorde zich recht in de brandstoftank van de camion”, zegt brandweerofficier Johan Vandeputte. “Die zat volgens de chauffeur nog goed vol. We vermoeden dat er door het lek zo’n 500 liter mazout is weggevloeid.” Ook de truck werd weggetakeld.

Olie in beek

De brandweermannen neutraliseerden het grote oliespoor met een speciaal detergent en spoelden nadien het wegdek. Dat nam samen met het ruimen van de brokstukken veel tijd in beslag. De Ringlaan (N37) werd vanaf het kruispunt in de richting van Pittem enkele uren volledig afgesloten.

“We hebben geprobeerd om te voorkomen dat het oliespoor in de beek naast de weg terechtkwam, maar dat was niet mogelijk. De milieuambtenaar van de gemeente zal verder moeten beslissen hoe ze de situatie zullen aanpakken”, aldus Vandeputte. De brandweer maakte alvast een dam om erger te voorkomen.

Ronde van Vlaanderen

Het kruispunt maakt deel uit van het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Zondagmiddag neemt het peloton uit de richting van Pittem er de afslag naar Ardooie en Meulebeke. Maar voor slipgevaar hoeven Pogacar, van Aert en van der Poel dan niet meer te vrezen.