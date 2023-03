Dader schietpartij school in Nashville kon meerdere wapens kopen, ondanks behandeling voor “emotionele stoornis”

De 28-jarige vrouw die maandag zes mensen doodschoot op haar oude school in Nashville (Tennessee), werd al een tijdje behandeld voor een emotionele stoornis, zo verklaarde de lokale politiechef dinsdag. Toch kon ze de voorbije weken in verscheidene winkels vuurwapens aankopen.

Audrey Hale (28) reed maandagochtend rond 10 uur (plaatselijke tijd) naar haar oude school, een private christelijke school opgericht door de Covenant Presbyterian Church, in Nashville (Tennessee). Ze liet haar wagen achter op de parking, schoot de deuren van de school kapot en ging het gebouw binnen. In veertien minuten zou ze zes mensen, onder wie drie negenjarige leerlingen, doodschieten alvorens ze zelf fataal werd geraakt door de ter plaatse gekomen ordediensten.

Haar motief is nog niet duidelijk, zo verklaarde politiechef John Drake dinsdagnamiddag op een persconferentie. Wel duidelijk is dat Hale al een tijdje behandeld werd voor een niet-gespecificeerde emotionele stoornis. Desondanks slaagde de 28-jarige vrouw er de voorbije weken toch in om meerdere wapens te kopen. “We hebben vastgesteld dat Hale op legale wijze zeven vuurwapens heeft gekocht bij vijf verschillende wapenwinkels”, aldus Drake. “Drie van die wapens werden maandag gebruikt.”

Justitie wist volgens de politiechef niets van de behandeling die Hale kreeg, al vonden haar ouders dat ze geen wapens mocht bezitten. “Ze waren in de veronderstelling dat ze één wapen had verkocht en dat ze er geen meer had. Bleek dat ze meerdere vuurwapens in huis had verstopt.”

