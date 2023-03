Onverwachte wissel bij grootbank UBS: kort na overname Credit Suisse nieuwe CEO aangesteld

De onverwachte wissel aan de top van de bank komt nog geen twee weken na de overname door UBS van de noodlijdende landgenoot Credit Suisse. Die dreigde om te vallen toen beleggers en klanten het vertrouwen verloren in de op een na grootste bank van Zwitserland.

De wissel gaat in vanaf 5 april en is ingegeven “in het licht van de nieuwe prioriteiten van UBS als gevolg van de geplande overname van Credit Suisse”, aldus de bank in een mededeling. Ralph Hamers blijft nog even aan als adviseur tijdens een transitieperiode.

Hamers zelf zegt in de mededeling opzij te stappen “in het belang van het nieuwe gecombineerde bedrijf en alle belanghebbenden, inclusief Zwitserland en haar financiële sector”.

Ermotti stond eerder al aan het hoofd van de bank. De Zwitser was negen jaar lang CEO, tussen 2011 en 2020. Hij werd toen opgevolgd door de Nederlander Ralph Hamers, die daarvoor aan het roer stond bij de bank ING.