Zuhal Demir (N-VA) legt stikstofuitstoot van chemiebedrijf Ineos aan banden

Het Britse chemieconcern Ineos krijgt van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een nieuwe vergunning voor zijn fabriek Ineos Aromatics in Geel. Maar Demir is een stuk strenger dan de deputatie van de provincie Antwerpen in haar beslissing in beroep in het dossier, schrijft De Tijd.

Dat heeft als gevolg dat Ineos Aromatics zijn stikstofemissies moet terugdringen. Voor het lozen van onder meer kobalt in de Grote Nete gelden de normen maar tot eind 2027 en niet tot eind 2035. Dat vergt in beide gevallen extra investeringen.

Vooral het stikstofbesluit van de minister valt op, omdat stikstof tevoren nauwelijks aan bod kwam in de zaak. Het is het eerste belangrijke stikstofgerelateerde dossier sinds de Vlaamse regering eerder deze maand de crisis over het onderwerp kon bezweren met een politiek akkoord. Maar formeel staat Ineos Aromatics los van dat akkoord.

Het is wel nog afwachten of de beslissing van Demir overeind blijft. De Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt, die de provin­ciale beslissing aanvochten bij de minister, kunnen nog in beroep gaan. Ineos kan dat in principe ook, maar noemt zich in een ­reactie tevreden dat er nu rechtszekerheid is voor Ineos Aromatics.

Het bedrijf maakt vooral grondstof voor polyester. Er werken ongeveer 360 mensen.