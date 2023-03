Duitse pers ziet Die Mannschaft “desillusie” oplopen tegen flitsende Rode Duivels: “We werden een halve match weggespeeld”

De Rode Duivels boekten dinsdag een 2-3 overwinning bij Duitsland. Een klinkende zege in de eerste oefenpartij onder nieuwe bondscoach Domenico Tedesco, wat ze ook in de rest van Europa zagen.

“Duitsland werd in Keulen een halve wedstrijd gewoon weggespeeld door België”, stelt BILD. “De 2-3 uitslag was uiteindelijk nog flatterend voor Die Mannschaft. Wat een domper in de eerste test sinds het WK. De eerste 35 minuten waren ongelooflijk slecht van Duitsland. Er was geen teken van wil, passie of duelkracht. De Belgen hadden bij de rust makkelijk met 0-4 kunnen leiden. De Duitse ploeg maakte in jaren niet zo’n dominante prestatie van een tegenstander mee in eigen huis.”

“In de tweede ronde speelde Duitsland veel beter, maar uiteindelijk kregen we van Kevin De Bruyne het deksel op de neus. Serge Gnabry maakte het nog even spannend, maar het werd dus een nederlaag. Vanaf nu is het nog 444 dagen tot de openingswedstrijd van het EK. De tweede helft is een beetje bemoedigend voor Die Mannschaft.”

© BILD

Duits voetbalicoon Lothar Matthäus was vernietigend. “Die eerste 35 minuten... Hoe Duitsland daar speelde, was het slechtste dat ik in mijn lange carrière al heb gezien. Ze vochten niet in de duels en lieten de Belgen spelen. Ze kwamen terecht snel 0-2 achter. Daarna werd het beter en dat moet je de jongens ook aangeven, maar er was een verschil in klasse. Laten we gewoon snel het begin van die wedstrijd vergeten.”

Flick: “Veel te passief”

Nadat ze reeds na negen minuten 0-2 in het krijt stonden en een halfuur achter de feiten moesten aanlopen, verloor Duitsland finaal in Keulen met 2-3 van de Rode Duivels.

Het werd een historische zege van de Belgen, want de laatste Belgische overwinning tegen Duitsland dateerde van 1954. De laatste zege op Duitse bodem zelfs van 1910. Duitsland daarentegen was reeds dertien wedstrijden op rij ongeslagen in oefenduels.

“We waren veel te passief en konden geen druk zetten op de tegenstander”, moest de Duitse bondscoach Hansi Flick na afloop toegeven. “We hebben gezien dat we nog veel werk voor de boeg hebben. We moeten actiever zijn op het veld en pas na dertig minuten kwamen we in ons spel. Bij het derde tegendoelpunt gaven we te veel ruimte weg en moeten we gewoon beter verdedigen. Kevin De Bruyne liet echter zien wat voor een schitterende speler hij is.”

“Na een slaperige start kwam er geen Duitse comeback tegen België”, klopt Kicker. “Hun nieuwe coach Domenico Tedesco kende een succesvol debuut met een 3-0 overwinning in Zweden en zag een sterke beginfase van zijn team tegen een zichtbaar overdonderde Duitse elf. Vooral de snelle Yannick Carrasco verraste de slecht georganiseerde verdediging van Duitsland aan de linkerkant en beloonde zijn team na zes minuten met de voorsprong. Een vroege schok voor Duitsland, dat ook daarna de deur niet dicht kreeg. Amper drie minuten later lag de bal er weer in nadat Kevin De Bruyne niet van de bal te krijgen was en Romelu Lukaku de kansloze Ter Stegen versloeg. De Duitsers hadden nadien gelukt dat de Belgen niet nog meer doelpunten scoorden. België bleef door een snel omschakelingsspel bleef dan ook komen. Na rust herstelde Duitsland het evenwicht en gaf het nog weinig weg, maar moest het dus wel een nederlaag incasseren voor eigen publiek.”

© Der Spiegel

“De Duitse elf worden een halfuur lang gedomineerd en verliest”, stelt Der Spiegel. “Na het verknalde WK blijft Duitsland worstelen om er iets positiefs van te maken en met zo’n beginfase als tegen België zal het niet lukken. Kevin De Bruyne maakte daarbij het verschil. Hij scoorde na de rust de beslissende treffer en was duidelijk de beste man op het veld.”

“De uitgangspositie van de Belgen was nochtans niet beter dan die van het DFB-team, maar na de uitschakeling in de groepsfase van het WK hadden de Rode Duivels zich versterkt op de bank: Domenico Tedesco moest nieuw leven inblazen in de ouder wordende Belgen . En dat lukte de Duitse-Italiaan die bekend is met de Bundesliga. De Belgen wonnen dankzij een hattrick van Lukaku de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden en tegen Duitsland ging het aanvallend en agressief door. De eerste dominosteen viel al in de zesde minuut toen Yannick Carrasco op de linkerflank tijd en ruimte had om de bezoekers op voorsprong te brengen.”

“Desillusie van Duitsland in een test tegen België”, titel Die Welt. “Met België ontmoette het Duitse nationale team een ​​tegenstander van groot kaliber. De internationale test viel echter tegen. Na de winst tegen Peru werd het DFB-team vaak op hun grenzen gewezen, vooral in de eerste helft.”

© REUTERS

“Fantastische De Bruyne leidt België naar eerste zege op Duitsland sinds 1954”, klinkt het bij Voetbal International. “België heeft zijn interlandweek uitmuntend afgesloten. Het prestigieuze oefenduel met Duitsland leverde een 2-3 zege op voor De Rode Duivels. Al na tien minuten stond het 0-2 na twee puntgave assists van De Bruyne, die uitgroeide tot man van de wedstrijd door in de slotfase ook voor 1-3 te zorgen. De Belgen kenden een overdonderend begin. Al na tien minuten stond de ploeg van Domenico Tedesco op 0-2 tegen het geboorteland van hun bondscoach. Yannick Carrasco en Romelu Lukaku lieten Marc-André ter Stegen kansloos, beide keren op aangeven van spelmaker De Bruyne. Het had zelfs nog erger kunnen zijn voor de thuisploeg.”

“Na een heel dominante eerste periode wonnen de Belgen dinsdag in Keulen in een vriendschappelijke wedstrijd van Duitsland (3-2). Ze hadden sinds 1954 niet meer gewonnen van Die Mannschaft. De Rode Duivels begonnen ijzersterk en vooral Kevin De Bruyne amuseerde zich. Domenico Tedesco had zijn termijn als bondscoach niet beter kunnen beginnen. In staat om hun tactische plan tijdens de wedstrijd te wijzigen, integreren de Rode Duivels perfect de principes van de nieuwe coach die alleen hun gebrek aan efficiëntie kan betreuren.”

© La Gazzetta dello Sport

“Vier doelpunten in twee wedstrijden tegen België: Lukaku is opnieuw ‘Big Rom’ en Inter lacht”, is de focus bij La Gazzetta dello Sport. “Na de hattrick tegen Zweden scoorde de aanvaller van Simone Inzaghi ook in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland. Hij is weer op zijn niveau en voor de Nerazzurri-fans is dat geweldig nieuws. Romelu Lukaku geeft ondubbelzinnige signalen af: hij is terug in uitstekende vorm en de twee wedstrijden met hebben hem goed gedaan. Het gevoel is dat zijn seizoen nu begint.”

“Onder leiding van een keizerlijke De Bruyne wonnen de Rode Duivels met 2-3 dankzij een dromerige eerste helft waarin ze bij vlagen de ploeg van Hansi Flick kapot speelden. Duitsland reageerde in de tweede, maar het was te laat”, lezen we in AS.

“België onthult de zwakheden van Duitsland in een show van De Bruyne. De Duitsers, die het volgende EK organiseren, verliezen een vriendschappelijke wedstrijd in Keulen door toedoen van twee assists en een doelpunt van Kevin De Bruyne. Hij was de MVP”, stelt Marca.