Werknemer gebruikt drinkwatertank voor duizenden inwoners stiekem als toilet: “Walgelijk”

Inwoners van het Amerikaanse Donaldsonville (Louisiana) geven voortaan wellicht liever de voorkeur aan water uit een flesje in plaats van de kraan. Een 57-jarige medewerker van een grote wateropslagplaats blijkt recentelijk meermaals in de tank te hebben geplast.

De man werd betrapt op camera en is ontslagen en gearresteerd door de politie. De dader werkte al langere tijd bij het waterbassin en heeft mogelijk veel vaker “toegeslagen”, ondanks de aanwezigheid van wc’s in het bijbehorende gebouw. Het archief van de camera bij de wateropslag gaat echter maar dertig dagen terug, dus hoe vaak de man de tank als pot gebruikte, is niet na te gaan.

De man is verhoord door de politie, maar zijn motief is nog onbekend. Hij wordt verdacht van het vervuilen van watervoorraden en het aanbrengen van schade aan kritieke infrastructuur, aldus politiewoordvoerder Donovan Jackson.

Het water uit de opslagtank is bedoeld voor enkele duizenden mensen in de regio. De autoriteiten benadrukken na controle dat de waterkwaliteit op orde is en niemand in gevaar is geweest. “Maar dit soort gedrag is walgelijk en onaanvaardbaar”, aldus een boze lokale bestuurder. “We kunnen dit niet tolereren.”