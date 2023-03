Presidente van Taiwan Tsai Ing-wen maakt tussenstop in Verenigde Staten, China spreekt van “provocatie”

Tsai Ing-wen is woensdag vertrokken voor een buitenlandse trip van tien dagen. Die brengt haar naar Guatemala en Belize, maar dus ook naar de Verenigde Staten. Na een eerste tussenstop in New York, zal de Taiwanese presidente bij haar terugkeer ook halt houden in Los Angeles.

McCarthy kondigde al aan dat hij dan een ontmoeting zal hebben met Tsai Ing-wen.

Een ontmoeting met McCarthy’s voorganger Nancy Pelosi had in 2022 tot hevig protest geleid bij China, dat Taiwan beschouwt als een afvallige provincie en geen onafhankelijk land. Ook nu spreekt China van een “provocatie”.

De trip naar Guatemala en Belize is belangrijk voor Tsai Ing-wen, aangezien beide landen deel uitmaken van een selecte groep die de onafhankelijkheid van Taiwan erkent. Een ander Centraal-Amerikaans land, Honduras, verbrak afgelopen weekend de banden met Taiwan ten voordele van China.