Lionel Messi rondt bij Argentinië kaap van de honderd met zoveelste hattrick, en laat “droom” van tegenstander uitkomen

Argentinië heeft dinsdag (lokale tijd) zwaar uitgehaald in een vriendschappelijke interland tegen Curaçao. De wereldkampioen haalde het in Santiago del Estero, onder leiding van Lionel Messi die de kaap van honderd doelpunten bij de nationale ploeg rondde, met 7-0.

Messi (20., 33. en 37.) had zijn dagje en scoorde tegen het zwakke Curaçao reeds driemaal voor de pauze. De sterspeler van Paris Saint-Germain zette met zijn eerste treffer van de wedstrijd zijn doelpuntenaantal bij Argentinië op honderd en trof dus ook meteen een 101e en 102e keer raak.

Gonzalez (23.) en Fernandez (35.) zorgden voor een 5-0 ruststand. Via Di Maria (78.) en Montiel (87.) in het slotkwartier gaf het scorebord na afloop 7-0 aan.

La Albiceleste versloeg enkele dagen geleden in een oefeninterland Panama met 2-0. Voor Argentinië was dat de eerste wedstrijd sinds de gewonnen WK-finale tegen Frankrijk op 18 december in Qatar. Voor het begin van de match kwam Messi met zijn drie zonen het veld op en werd hij massaal toegezongen. “Ik heb er altijd van gedroomd hier in Argentinië met de supporters de wereldtitel te kunnen vieren”, zei de aanvoerder die in de partij het 800e doelpunt in zijn profloopbaan scoorde.

Na afloop gaf Messi zijn shirt aan doelman Eloy Room, voor wie een “droom” in vervulling ging:

Uitslagen andere oefenmatchen:

Australië - Ecuador 1 - 2

Doelpunten:

Australië: Borrello (16.)

Ecuador: Estupinan (51.), Pacho Tenorio (65.)

Bangladesh - Seychellen 0 - 1

Doelpunt:

Seychellen: Mancienne (61.)

Japan - Colombia 1 - 2

Doelpunten:

Japan: Mitoma (3.)

Colombia: Duran (33.), Borre (61.)

Zuid-Korea - Uruguay 1 - 2

Doelpunten:

Zuid-Korea: Hwang (51.)

Uruguay: Coates (10.), Vecino (63.)

Nepal - Bhutan 1 - 1

India - Kirgizië 2 - 0

Doelpunten:

India: Jhingan (36.), Chhetri (84.)

Indonesië - Burundi 2 - 2

Doelpunten:

Indonesië: Sulaeman (61.), Amat (90+4)

Burundi: Berahino (80.), Bigirimana (90.)

Maleisië - Hongkong 2 - 0

Armenië - Cyprus 2 - 2

Doelpunten:

Armenië: Ranos (51. en 59.)

Cyprus: Karo (43.), Christofi (83.)

Rode kaart:

Cyprus: Artymatas (89.)

Iran - Kenia 2 - 1

Doelpunten:

Iran: Mohebi (76.), Rezaeian (85.)

Kenia: Olunga (51.)

Verenigde Arabische Emiraten - Thailand 2 - 0

Oezbekistan - Venezuela 1 - 1

Doelpunten:

Oezbekistan: Jaschibaev (79.)

Venezuela: Gonzalez (7.)

Rode kaart:

Venezuela: Fuentes (67.)

Jordanië - Filipijnen 4 - 0

Bahreïn - Syrië 1 - 0

Koeweit - Tadjikistan 2-1

Saoedi-Arabië - Bolivia 1-2

Doelpunten:

Saoedi-Arabië: Al Dawsari (44.)

Bolivia: Martins Moreno (14.), Algaranaz (67.)

Marokko - Peru 0-0

Rode kaarten:

Marokko: Boufal (79.)

Peru: Sambrano (78.)