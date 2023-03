“Veel interesse” voor Delhaize-filialen: minstens één kandidaat-overnemer voor elke winkel, voor 75 procent van filialen zelfs twee of meer gegadigden

Volgens een interne nota die Delhaize dinsdag naar zijn medewerkers heeft verspreid, hebben er zich al heel wat kandidaat-overnemers gemeld voor de 128 filialen die de supermarktketen uit handen wil geven. Voor elk van de winkels is er al minstens één kandidaat, voor 75 procent zijn er zelfs twee of meer geïnteresseerde kopers. Dat meldt RTBF en werd door Delhaize bevestigd aan onze redactie.

Via een interne mededeling kregen alle Delhaize-medewerkers dinsdag een update over het franchiseplan van de supermarktketen. Alle 128 filialen die voorlopig nog in eigen beheer worden uitgebaat zullen worden verzelfstandigd. Een koper vinden, lijkt daarbij geen probleem te worden. Delhaize spreekt zelf over “veel interesse”, zo valt te lezen in het bericht.

De directie zegt dat er voor elke supermarkt al minstens één kandidaat-koper zich heeft aangediend. Drie op de vier filialen hebben zelfs twee of meer potentiële overnemers. Volgens Delhaize gaat het allemaal om mensen die “spontaan interesse hebben getoond”. De directie spreekt over drie verschillende profielen: interne medewerkers (41 procent), reeds gekende zelfstandige uitbaters (44 procent) en nieuwe potentiële uitbaters (15 procent). “Allemaal echte ondernemers, met een passie voor Delhaize, zijn medewerkers en de klanten”, aldus de directie.

Overgangsfase van 6 tot 12 weken

Daarnaast deelt de directie ook nog mee hoe de overnames in zijn werk zullen gaan. Er zou sprake zijn van een voorbereidings- en overgangsfase die tussen de 6 en 12 weken zal duren, afhankelijk van het profiel van de koper. Tijdens die periode zal de overnemer de supermarkt leren kennen via een aantal gesprekken en wordt er ook ondersteuning aangeboden op onder meer IT en technisch vlak. “Een multidisciplinair team” van Delhaize zal de overnemer daarbij begeleiden.

In het bericht gaat de directie ook nog kort in op de plannen die Delhaize heeft met het hoofdkantoor in Zellik. Delhaize geeft toe dat er daar jobs zullen sneuvelen. “De overname van de supermarkten zal leiden tot een geleidelijke vermindering van het aantal arbeidsplaatsen in het hoofdkantoor”, valt te lezen. Daartegenover staat dat er ook 72 nieuwe jobs zullen worden gecreëerd.

Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver bevestigt dat de informatie van RTBF klopt. “Het ging om een intern bericht dat niet bedoeld was om naar buiten te komen, maar nu is het wel ineens duidelijk dat we er alles aan doen om zo transparant mogelijk te communiceren naar onze medewerkers en de vakbonden.”