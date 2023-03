OPROEP. Beweeg jij 150 minuten per week? Vertel ons hoe je jezelf motiveert

Sciensano trekt aan de alarmbel, want een kwart van de Vlamingen haalt de gezondheidsaanbeveling van 150 minuten matig tot intensief bewegen per week niet. Jij wel? Laat ons weten hoe je het doet en inspireer zo andere lezers.

Ruim een kwart van de volwassen Vlamingen beweegt te weinig. Ze halen niet de gezondheidsaanbeveling om 150 minuten per week matig tot intensief te bewegen, zo blijkt uit de Preventiebarometer van Sciensano. Was jij vroeger een couch potato en beweeg je nu wel genoeg? Vertel ons hoe jij de motivatie hebt gevonden om meer te bewegen en wie weet brengen wij jouw verhaal online of in de krant.