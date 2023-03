Meer winkels open dan gesloten bij Delhaize

LEES OOK. “Veel interesse” voor Delhaize-filialen: minstens één kandidaat-overnemer voor elke winkel, voor 75% van filialen zelfs twee of meer gegadigden

Delhaize wil de 128 winkels in eigen beheer verzelfstandigen, wat op protest bij het personeel stoot. Als reactie houden ze eigen winkels dicht. Het zwaartepunt van de actie ligt al een tijd in Brussel en Wallonië. In Vlaanderen is woensdag maar één winkel dicht door de vakbondsactie, in Kraainem.

Naast de 128 winkels in eigen beheer, telt de supermarktgroep 636 zelfstandige aangesloten winkels.