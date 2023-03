Brugge

Er zijn hallucinante beelden opgedoken van een incident tussen tieners in hartje Brugge. Een filmpje toont hoe een jongen een leeftijdsgenoot bedreigt met een mes en zelfs aanstalten maakt om uit te halen. “Zeg sorry, en we laten je met rust”, klinkt het meermaals. De Brugse politie is de betrokkenen al op het spoor.