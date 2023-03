Rumst

Martine Blommen (54) zit in zak en as. Een tijd geleden kreeg ze van de sociale huisvestingsmaatschappij het bericht dat ze haar huisje aan de Tuinwijk in Rumst moet verlaten. De woning werd eerder al onbewoonbaar verklaard, maar Martine besloot toch om alles zelf te renoveren. “Het had nooit zover mogen komen.”