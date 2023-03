Catalaanse separatiste Clara Ponsati gearresteerd na terugkeer in Spanje

De Catalaanse separatiste en Europees Parlementslid Clara Ponsati is dinsdag gearresteerd, kort nadat ze voor het eerst in 5,5 jaar naar Spanje was teruggekeerd. Dat melden Spaanse media op basis van autoriteiten.

Het Hooggerechtshof had een arrestatiebevel tegen Ponsati uitgevaardigd na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017, dat volgens Madrid illegaal was. Na de mislukte afscheiding van Catalonië vluchtte Ponsati, net als de Catalaanse leider Carles Puigdemont, het land uit. Separatistische leiders die niet vertrokken, werden veroordeeld tot gevangenisstraffen, maar kregen sindsdien gratie.

Ponsati, die als lid van het Europees Parlement parlementaire onschendbaarheid geniet, is dinsdag per auto vanuit Frankrijk de grens overgestoken en hield aanvankelijk een persconferentie in Barcelona. Daarna ging ze de straat op en werd ze gearresteerd. De politica plaatste een foto van haar arrestatie op Twitter en zei dat de autonome politie van Catalonië haar “illegaal” had opgepakt.

De aanklacht tegen Ponsati, die in Schotland en België heeft gewoond, kan niet worden bestraft met gevangenisstraf, maar alleen met een boete en een schorsing uit het openbaar ambt voor een periode van zes maanden tot twee jaar. Volgens El país werd Ponsati vijf uur na haar arrestatie vrijgelaten en moet ze op 24 april voor de rechter verschijnen.