Hallerbos kleurt tweede helft van april paars door bloei van hyacinten

Het Hallerbos in Vlaams-Brabant kleurt volgens de verwachtingen de tweede helft van april opnieuw paars door de bloei van de hyacinten. Het ‘Hyacintenfestival’ brengt jaarlijks een massa mensen op de been.

De wilde hyacint is een klein, paars en kwetsbaar bloempje. Slechts op enkele plaatsen in Vlaanderen zijn ze zo talrijk aanwezig dat het bos omgetoverd lijkt in een paars tapijt. Vooral in het zuiden van West- en Oost-Vlaanderen levert dat feeërieke taferelen op. Het Hallerbos in Vlaams-Brabant herbergt de grootste oppervlakte met de paarse bloempjes. De bloei trekt jaarlijks duizenden bezoekers, ook vanuit het buitenland.

Om de toestroom aan bezoekers in goede banen te leiden, zet het Agentschap Natuur en Bos jaarlijks enkele tientallen vrijwilligers in. Door de stijgende populariteit zoekt het Agentschap dit jaar nog extra helpende handen, die mensen helpen om de mooiste plekjes te vinden, verdwaalde wandelaars weer op het juiste pad helpen, en een oogje in het zeil houden zodat bezoekers op de wandelpaden blijven. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar brabantsewouden.anb@vlaanderen.be.

De stad Halle vraagt bezoekers om hun wagen zo veel mogelijk thuis te laten en met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets te komen. De stad voorziet gratis shuttlebussen die tussen het station en het Hallerbos rijden. De bussen staan klaar op 15, 16, 22, 23, 29 en 30 april en op 1 mei, telkens van 9 tot 20 uur. Aan het station kunnen mensen van 15 april tot en met 1 mei gratis een fiets ontlenen.