Hij ging de glorietijden van FC Barcelona doen terugkeren, maar nu dreigt supertalent Ansu Fati met een vertrek

Ansu Fati kreeg al op zeer jonge leeftijd de stempel van toptalent gedrukt. Hij was de man die FC Barcelona terug naar ongekende hoogtes zou brengen, maar daar besliste blessureleed anders over. Nu lijkt er met zijn bijrol als bankzitter een einde te komen aan zijn tijdperk bij de Spaanse topclub.

Dit seizoen keerde de 20-jarige Fati weer met goede hoop terug naar het veld van Camp Nou, maar allicht had de jonge sterspeler iets anders verwacht van zijn comeback. Hij raakte zijn plaats in het eerste elftal kwijt, speelde slechts twee keer 90 minuten en is meer bankzitter dan basisspeler.

Het is niet onlogisch dat er steeds meer gesproken wordt over een mogelijke verkoop. Zijn vader Bori Fati zou niets liever willen, maar zijn zoon blijft de club liever trouw.

“Ansu wil blijven. Het zal afhangen van wat Barcelona wil. Als het aan mij ligt, wil ik Ansu zien slagen, want hij is een jongen die komt om te slagen. Dus als vader ben ik boos dat hij niet speelt. Misschien heb ik geen gelijk, maar daar heb ik geen probleem mee”, vertelde Bori Fati aan Cadena Cope. Hij bevestigde ook dat er een ontmoeting zal plaatsvinden met voetbalagent Jorge Mendes om de toekomst van zijn zoon te bespreken. “Iedereen weet wie Mendes is. Hij vertelde me twee jaar geleden dat hij aanbiedingen had en dat Josep Bartomeu (ex-voorzitter van FC Barcelona, red.) daar niet naar wilde luisteren.”

Ansu Fati in actie tegen grote rivaal: Real Madrid. — © AFP

De vader van het Spaanse toptalent vindt dat zijn zoon bewezen heeft dat hij fit is en dus ook meer minuten verdiende. Waarom hij die dan niet kreeg? Bori Fati wijst in de richting van de trainer.

“Vraag maar aan Xavi. Ik heb daar ook geen antwoord op en hij als coach zal zijn redenen hebben. Misschien vindt hij dat hij dingen als verdedigen mist en dat begrijp ik.” Hij is ervan overtuigd dat de aanvaller explosiever is dan ooit en daar niet voor beloond wordt. “Als dit zo doorgaat ga ik naar Sevilla, dat is het. Op dit moment ga ik niet meer naar het stadion. Ik heb mijn box nog, maar ik ga niet meer.”

De uithalen van Bori Fati zouden alleen maar in het voordeel van FC Barcelona kunnen spelen, mochten zij van plan zijn om hun 20-jarige speler te verkopen.