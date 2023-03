Ook sociale onrust bij Aldi

Na supermarktketen Delhaize is er nu ook bij discounter Aldi sociale onrust. De vakbonden zijn bezorgd dat de directie een cao wil opzeggen die de inzet van extra personeel garandeert. De christelijke vakbond dreigt met een actieaanzegging indien de directie doorzet met de plannen. Het bedrijf ontkent dat er sprake is van een besparingsoefening.

Op een bijeenkomst met de vakbonden deze week kondigde de directie volgens de bonden nieuwe metingen aan van de verschillende winkeltaken. “Bij Aldi worden alle taken in de winkel letterlijk getimed. Op basis daarvan wordt bepaald hoeveel personeel kan worden ingezet”, klinkt het bij de christelijke vakbond.

De vakbond vreest nu dat de nieuwe meting zal leiden tot de inzet van minder personeel, en de “terugkeer van de helse werkdruk” van 2021.

Bovendien liet de directie volgens de vakbonden weten niet langer een cao uit 2021 te willen respecteren. Die cao garandeert de inzet van extra werkuren en dus extra personeel bovenop de berekende werkuren.

Volgens de christelijke vakbond zou dat neerkomen op een halftijds personeelslid minder per winkel, en dus een stijgende werkdruk voor de rest van het personeel. Volgens de socialistische vakbond is de werkdruk bovendien vandaag al hoog bij Aldi, omdat er heel wat zieken zijn onder de personeelsleden.

De christelijke vakbond heeft verzoeningsoverleg aangevraagd. “Zonder verzoening volgt er een actieaanzegging”, klink het. Een datum voor dat nieuw overleg is er nog niet.

De socialistische vakbond vindt het nog te vroeg om over acties te spreken.

Reactie Aldi

In een reactie zegt het bedrijf dat er geen sprake is van een besparingsoefening op personeelskosten. “Het klopt dat er nationaal syndicaal overleg plaatsvond bij Aldi. Een van de besproken thema’s was de berekeningswijze voor het inzetten van het aantal (werk)uren per winkel. Het gaat hierbij niet om een oefening om te besparen op personeelskosten”, klinkt het. “We hebben bij Aldi een lange traditie van syndicaal overleg en blijven uiteraard bereid om te praten. Dat werd ook beklemtoond tijdens het nationaal syndicaal overleg”.