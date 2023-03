Turkmenistan trekt bijna 5 miljard dollar uit voor bouw van stad ter ere van ex-president

Turkmenistan trekt bijna 5 miljard dollar, of meer dan een tiende van zijn jaarlijkse bbp, uit voor de bouw van een nieuwe stad die genoemd is naar voormalig president en sterke man van het Centraal-Aziatische land, Gurbanguly Berdimuhamedov. Dat is uit officiële bron vernomen.

In december kreeg de stad al de naam Arkadag mee, ter ere van Gurbanguly Berdimuhamedov die president was tussen 2006 en 2022. De 65-jarige ex-tandarts, bekend om zijn uitspattingen en persoonlijkheidscultus, draagt de titel van held-beschermer (Arkadag). Een openingsdatum voor Arkadag, dat op termijn plaats moet bieden aan 73.000 inwoners en op een dertigtal kilometer van de hoofdstad Asjchabad ligt, is er nog niet.

“De eerste fase van de bouw (...) kost volgens onze schattingen zo’n 3,3 miljard dollar en de tweede fase zo’n 1,5 miljard dollar”, verklaarde een vertegenwoordiger van het overheidscomité dat belast is met de bouw van de stad op een persconferentie. Hoe groot het exacte prijskaartje is, zal blijken na de aanbestedingsprocedure, maar nu al is duidelijk dat het bedrag ver boven de 1,5 miljard uitkomt, die in februari 2020 in het vooruitzicht werd gesteld. Ter vergelijking: het bbp van het zes miljoen inwoners tellende Turkmenistan bedraagt volgens de Wereldbank ongeveer 45 miljard dollar.

Gasvoorraden

De voormalige Sovjetrepubliek, die zijn rijkdom haalt uit de verkoop van zijn immense gasvoorraden, wordt al meer dan zestien jaar geregeerd door de Berdimuhamedovs. Vorig jaar werd de 41-jarige Serdar Berdimuhamedov, de zoon van Gurbanguly, verkozen tot opvolger van de autoritaire ex-president, maar hij regeert in de schaduw van zijn vader, die werd aangewezen als “hoofd van de Turkmeense natie” en nog steeds erg veel macht heeft.

Internationale mensenrechtenorganisaties beschuldigen de Turkmeense regering er intussen van de inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen te verkwisten aan grandioze projecten waar de bevolking weinig profijt van heeft.