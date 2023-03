Aangeslagen reacties nadat jongen (11) bedolven raakt onder muurtje op school: “Dat muurtje staat er al maanden, en nu dit”

Geen blije, lachende gezichten woensdagochtend aan de schoolpoort van de Sint-Vincentschool in Ekeren. Directie, leerkrachten, leerlingen en ouders zijn duidelijk nog zwaar aangedaan door het ongeval van dinsdag, waarbij een 11-jarige jongen bedolven raakte onder een muur. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar er is nog geen nieuws over zijn toestand. “Dat muurtje staat er al maanden en nu gebeurt dit”, zegt een papa aangeslagen. “Alle kinderen spelen er muurke klop mee. Het had even goed onze zoon kunnen zijn.”