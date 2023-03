JOUW MENING. Moeten weinig gebruikte treinstations worden gesloten?

De NMBS wil een aantal erg weinig gebruikte treinstations schrappen, en wordt daar voorzichtig in gesteund door Vooruit en CD&V. Dat schrappen past in het plan van de raad van bestuur om reizigers sneller én stipter naar de gewenste bestemming te brengen. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) schaart zich alleszins niet achter het idee: “Vooral omdat de beoogde winsten van het sluiten van deze stations in de praktijk bijzonder mager uitvallen.” Wat denk jij?