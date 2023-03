Hugo Broos plaatst zich met Zuid-Afrika voor Afrika Cup, ook zege voor Saintfiet en Gambia

Zuid-Afrika dankte Zakhele Lepasa en Mihlali Mayambela voor de goals in Monrovia. Vrijdag hadden Zuid-Afrika en Liberia in Johannesburg nog 2-2 gelijkspeeld. Dat was een grote teleurstelling voor Broos, die achteraf verstek liet gaan voor de persconferentie en in een statement op de website van de Zuid-Afrikaanse bond verklaarde “erg ontgoocheld” te zijn. Voor de vorige editie van de Afrika Cup kon Zuid-Afrika zich niet plaatsen.

Voor Gambia scoorde Omar Colley (ex-Racing Genk) dinsdag tegen Mali. Alieu Fadera (Zulte Waregem) stond aan de aftrap bij het team van Saintfiet.

In de tussenstand is Zuid-Afrika tweede in groep K, met vier punten na drie speeldagen. Door de diskwalificatie van Zimbabwe zijn Broos en co zeker van hun stek bij de top twee.

Gambia is in groep G derde, met zes punten na vier matchen. Dat zijn evenveel punten als het Congo-Brazzaville van bondscoach Paul Put. Put en zijn manschappen wonnen maandag met 0-1 bij Zuid-Soedan. De top twee van elke groep plaatst zich voor de eindronde van de Afrika Cup, begin volgend jaar in Ivoorkust.