Veel klachten over aanleg glasvezel door Proximus

Testaankoop heeft in de afgelopen zes maanden 116 klachten ontvangen over de uitrol van het Fiber-netwerk door Proximus. Klanten krijgen zonder instemming een duurder abonnement, woningen worden beschadigd en de communicatie van onderaannemers van Proximus laat te wensen over. Dat meldt de consumentenorganisatie woensdag in een persbericht.

Sommige Proximus-klanten voelden zich onder druk gezet om glasvezel te laten installeren, omdat de installateur dreigde om hun contract met Proximus te beëindigen, schrijft Testaankoop. “Anderen stemden in met een gratis installatie, maar kregen vervolgens ongevraagd een duurder fiber-abonnement. Nog andere klanten dienden een klacht in over de niet-toepassing van een beloofde promotie bij de omschakeling naar.”

Ook over de communicatie met Proximus of de onderaannemer zijn klanten volgens Testaankoop ontevreden. Meermaals kwamen installateurs niet opdagen op het afgesproken moment. Omdat klanten vaak een dag verlof moeten nemen voor de installatie, dringt Testaankoop aan op een schadevergoeding voor elke niet nageleefde afspraak.

In 2022 heeft Proximus fors ingezet op de uitbouw van haar glasvezelnetwerk. Via Twitter deelt het telecombedrijf mee dat het vorig jaar 467.000 nieuwe huishoudens en bedrijven heeft aangesloten. Het is de bedoeling dat het glasvezelnetwerk op termijn het bestaande kopernetwerk vervangt om snellere verbindingen te realiseren.

Proximus lanceerde eerder een charter om de samenwerking met partners te verbeteren, maar Testaankoop vindt de richtlijnen daarin te vaag. “We juichen de ambitie van Proximus toe om haar dienstverlening te verbeteren”, zegt woordvoerder Laura Clays. “Maar de uitrol van het glasvezelnetwerk moet gebeuren zonder dat de consument enige schade of hinder ondervindt. Proximus moet nauwgezet toezien op haar onderaannemers om dergelijke wanpraktijken in de toekomst te vermijden.”

Proximus: “Elke klacht is er één te veel”

In een reactie zegt Proximus alle klachten zeer aandachtig te bekijken. “Elke klacht is er één te veel”, reageert woordvoerder Haroun Fenaux. “Toch moeten de 116 klachten bij Testaankoop en de 155 bij de Ombudsdienst Telecom binnen de grote schaal van de werken worden geplaatst.”

Sinds enkele jaren investeert het telecombedrijf in de grootschalige uitrol van het glasvezelnetwerk met vele werven over het hele land. “Vorig jaar hebben we bijna 500.000 huishoudens aangesloten. Dat zet het aantal klachten in perspectief.”