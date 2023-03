Tweede ongeluk in 24 uur: meisje (14) verliest haar evenwicht en schuift met fiets in de Zenne

In Eppegem (Zemst) is woensdagmiddag iets voor 13 uur opnieuw een fietser in het water beland. Nog geen 24 uur na het vorige incident sukkelde een 14-jarige meisje aan hetzelfde knooppunt in de Zenne, maar kon zich nog net vastklampen aan de richel. Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) dringt nu aan op een evaluatie van de gevaarlijke punten op de fietssnelweg.

In het Vlaams-Brabantse Zemst zijn dinsdag en woensdag twee fietsers in de Zenne terechtgekomen. Beiden konden zonder veel erg uit het water gehaald worden. Beide ongevallen deden zich voor op dezelfde fietssnelweg langs de rivier waar eind januari ook een vrouw een fatale val in het water maakte.

LEES OOK. Familie van overleden Imane (25) reageert na nieuwe ongevallen langs de Zenne: “Veel te weinig gedaan om dit te voorkomen”

In de nacht van 28 op 29 januari viel de 25-jarige Imane met haar fiets in de Zenne, toen ze via de fietssnelweg op weg was naar huis. Pas op 16 februari kon haar lichaam teruggevonden worden, in het Netekanaal in Duffel. De fietsers die dinsdag en woensdag in het water belandden, hadden meer geluk.

Menselijke ketting

Dinsdag in de late namiddag belandde een 40-jarige vrouw in het water, aan de brug ter hoogte van het knooppunt aan de Weverstraat in Eppegem. De vrouw raakte zelf op de oever en voorbijgangers maakten een menselijke ketting om haar vervolgens terug op het zes meter hoger liggende jaagpad te trekken, waarna ze naar het ziekenhuis werd overgebracht.

Woensdag ging het om een 14-jarig meisje dat ten val kwam en van het pad afraakte. Ze was aan het fietsen op het jaagpad, toen ze naar eigen zeggen een vlieg in haar oog kreeg, een paniekreactie kreeg en haar evenwicht verloor. Daardoor schoof ze naar beneden. Haar fiets kwam in het water terecht, maar zelf kon ze zich nog net vastklampen aan de richel. Daardoor kwamen enkel haar onderbenen in het water terecht.

Veiligheid

De opgetrommelde brandweer kon het meisje en haar fiets naar boven brengen. Het meisje uit Weerde (Zemst) was danig onder de indruk, maar moest niet naar het ziekenhuis gebracht worden. Ze werd opgehaald door haar ouders.

LEES OOK. Familie verdronken Imane (25) kan na wekenlange onzekerheid rouwen: “Mama is een stukje van zichzelf kwijt”

De drie incidenten doen vragen rijzen over de veiligheid van de fietssnelweg, aldus burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx (N-VA). “Er zijn nu op relatief korte tijd drie ongevallen geweest, waarbij de oorzaken weliswaar telkens verschillend waren, maar we moeten ons vragen stellen bij het intensieve gebruik van het jaagpad, en hoe we daar de veiligheid kunnen garanderen.”