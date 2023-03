Familie van overleden Imane (25) reageert na nieuwe ongevallen langs de Zenne: “Veel te weinig gedaan om dit te voorkomen”

Ook de familie van Imane (25), de jonge vrouw die eerder overleed nadat ze met haar fiets in de Zenne belandde, reageert aangeslagen nadat een vrouw en later nog eens een meisje in het water belandden. “Het is exact twee maanden na het ongeval van Imane gebeurd”, zegt de familie. “Er wordt te weinig gedaan om zulke ongevallen te voorkomen. Dit toont toch aan dat op zo’n plek langs het kanaal, er wel degelijk een fataal ongeval kan gebeuren?”

Dinsdagmiddag belandde er opnieuw een vrouw met haar fiets in de Zenne. Nele (40) belandde in Eppegem, net voorbij de brug aan de Begijnhofstraat, in het water. Haar fiets raakte een tak. De vrouw verloor daarop haar evenwicht, en tuimelde zes meter lager in het water.

“Ik ben enkele meters meegevoerd door de stroming”, getuigde de vrouw. “Ik probeerde aan het opstapje aan de kant te geraken en dat lukte. Ik stond nog met mijn voeten in het laag water.”

LEES OOK. “Opnieuw belandt fietsster in de Zenne, Nele (40) kon gered worden dankzij snelle actie: “Levensgevaarlijk”

“Nog niet op fiets gestapt sinds wat mijn zus is overkomen”

“We zijn blij dat die vrouw er wel heelhuids uit is geraakt”, reageert Safaa, de zus van Imane. Imane belandde exact twee maanden geleden, in de nacht van 28 op 29 januari, met haar fiets in de Zenne. Twee toegesnelde hulpverleners zagen haar nog wegdrijven, maar konden haar niet meer redden.

“Het is nog altijd heel moeilijk voor ons. Ik ben op de plek geweest om Imane te herdenken en om bloemen te leggen, maar sindsdien kom ik daar niet meer. Ik ben nog niet op een fiets gestapt, sinds wat mijn zus is overkomen.”

LEES OOK. “Familie verdronken Imane (25) kan na wekenlange onzekerheid rouwen: “Mama is een stukje van zichzelf kwijt”

“Voor ons als familie is dit nieuwe ongeval wel een bevestiging, van wat al langer daar in de buurt wordt gezegd. Hoe makkelijk het kan fout lopen en iemand in het water kan belanden. En hoe snel het dan voor een slachtoffer kan mislopen. Nu is er iemand die kan uitleggen, hoe er op zo’n plek wel degelijk fatale ongevallen kunnen gebeuren.”

Tweede ongeval in 24 uur tijd

Nog geen 24 uur na het incident met Nele, vond er al een nieuw ongeval plaats. Woensdagmiddag rond 13 uur belandde een meisje van 14 jaar in de Zenne in Eppegem.

Ze was aan het fietsen op het jaagpad toen ze naar eigen zeggen een vlieg in haar oog kreeg, een paniekreactie kreeg en haar evenwicht verloor. Daardoor schoof ze naar beneden. De opgetrommelde brandweer kon haar en haar fiets naar boven brengen. Het meisje uit Weerde was danig onder de indruk, maar moest niet naar het ziekenhuis gebracht worden. Ze werd opgehaald door haar ouders.

LEES OOK. Opnieuw ongeval aan de Zenne: meisje (14) verliest haar evenwicht en schuift met haar fiets het water in

Ladders?

De familie van Imane zat al samen met burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) van Zemst. “We hebben aangeklaagd dat de situatie daar gevaarlijk is, en dat er iets moet gebeuren. We weten niet wat er zou kunnen gebeuren, of wat de budgetten zijn. Maar er moet toch iets mogelijk zijn? Er wordt preventief veel te weinig gedaan. Er moest eerst een dode vallen, vooraleer er over de situatie wordt nagedacht.”

“Ze zouden bijvoorbeeld de berm kunnen verhogen. Waardoor, als iemand er tegen botst, hij niet meteen in het water beland. Of ze zouden op verschillende gevaarlijke plaatsen ladders in het water kunnen hangen. Daardoor zou iemand makkelijker uit het water kunnen raken, vooraleer hij onderkoeld raakt.”

“De burgemeester heeft naar ons geluisterd, en ze zou het opnemen met de Vlaamse Waterweg. Maar we hebben sindsdien niets meer vernomen.”