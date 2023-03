Man die anderhalf miljoen euro aan goud en munten stal uit erfenis grootouders, riskeert twee jaar cel

Het openbaar ministerie heeft woensdag voor de Leuvense correctionele rechtbank twee jaar cel gevorderd voor een man die de erfenis van zijn grootouders onrechtmatig zou ontvreemd hebben. De broer van de man sleepte hem voor de rechter. Volgens hem zou er meer dan anderhalf miljoen euro gestolen zijn, in de vorm van onder andere staven goud en verzamelaarsmunten. Na 10 jaar onderzoek geraakte de zaak voor de rechter.

De grootouders van beklaagde Christophe L. en zijn broer woonden in Namen en hadden met een eigen zaak goed geboerd. Het geld hadden ze, zoals “typische Belgische zelfstandigen”, aldus meester Tim Op De Beeck, die de burgerlijke partijen bijstaat, opgepot en geïnvesteerd in goud en munten. Dat zou het koppel in het huis bewaard hebben.

Volgens getuigenissen van vrienden van de beklaagde en vaststellingen van het slachtoffer ging Christophe L. aan de haal met 23 kilo goudstaven met een huidige waarde van ruim 1,3 miljoen euro, en duizenden Krugerrands (een Zuid-Afrikaanse munt) en Charles X-munten, alles samen nog eens 120.000 euro waard. Ook Luxemburgse rekeningen van het overleden koppel zouden ‘“geplunderd” zijn.

De grootouders hadden in het testament gesteld dat de helft van hun nalatenschap, die op zo’n 2 miljoen euro neerkwam, voor de helft verdeeld moest worden tussen de broers. De andere helft moest naar CRPAS, een dierenwelzijnsorganisatie uit Charleroi.

De man gaf een deel van de feiten toe, zoals het onrechtmatig betreden van het huis, de vernielingen en deels de diefstal. Zijn advocaat, Pieter Filipowicz, meende wel dat er geen stukken waren die de hoeveelheden staven goud en munten staafden. Zijn cliënt, die vastzit in de gevangenis van Lantin, was niet aanwezig op zitting. Door overbevraging van de politiediensten was er geen transport mogelijk.

De rechtbank zal uitspraak doen op 3 mei.